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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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366
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В Одессе мужчина расстрелял сотрудников ТЦК, четверо раненых — социальные сети (видео)

В ходе мероприятий по оповещению в Одессе четверо сотрудников ТЦК получили огнестрельные ранения.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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В Одессе неизвестный открыл огонь по сотрудникам ТЦК

В Одессе неизвестный открыл огонь по сотрудникам ТЦК / © ТСН

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В Одессе на улице Космонавтов, 77 произошел чрезвычайный инцидент с применением огнестрельного оружия. Во время проведения мероприятий по мобилизации неизвестный мужчина открыл огонь в сторону сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщают в местных пабликах.

В результате обстрела ранения получили четверо сотрудников ТЦК. Один из них, 25-летний военнослужащий, получил огнестрельное ранение в спину в области легких. Его срочно госпитализировали в городскую больницу.

Еще трое сотрудников самостоятельно обратились за медицинской помощью. У них также диагностированы огнестрельные ранения; состояние пострадавших медики предварительно оценивают как средней тяжести.

По предварительным данным, нападавший забаррикадировался в квартире. В настоящее время правоохранители и спецназовцы готовятся к штурму квартиры, где находится стрелок. Обстоятельства происшествия и подробности задержания выясняются.

Нападения на военнослужащих ТЦК в Украине — последние новости

В Винницкой области мужчина, уклонявшийся от воинского учета, напал с ножом на военнослужащего ТЦК во время попытки мобилизации — раненого госпитализировали, его состояние удовлетворительное. Задержанному нарушителю, который агрессивно сопротивлялся и нанес телесные повреждения представителю группы оповещения, грозит уголовная ответственность по нескольким статьям УК.

В начале июля во Львове, в районе Сыхова, между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими лицами произошла жестокая стычка. Толпа людей заблокировала и опрокинула автомобиль военных

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Дата публикации
Количество просмотров
366
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