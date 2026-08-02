В Одессе неизвестный открыл огонь по сотрудникам ТЦК / © ТСН

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В Одессе на улице Космонавтов, 77 произошел чрезвычайный инцидент с применением огнестрельного оружия. Во время проведения мероприятий по мобилизации неизвестный мужчина открыл огонь в сторону сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщают в местных пабликах.

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В результате обстрела ранения получили четверо сотрудников ТЦК. Один из них, 25-летний военнослужащий, получил огнестрельное ранение в спину в области легких. Его срочно госпитализировали в городскую больницу.

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Еще трое сотрудников самостоятельно обратились за медицинской помощью. У них также диагностированы огнестрельные ранения; состояние пострадавших медики предварительно оценивают как средней тяжести.

По предварительным данным, нападавший забаррикадировался в квартире. В настоящее время правоохранители и спецназовцы готовятся к штурму квартиры, где находится стрелок. Обстоятельства происшествия и подробности задержания выясняются.

Дата публикации 21:07, 02.08.26 Количество просмотров 2 В Одессе неизвестный открыл огонь по сотрудникам ТЦК: в результате обстрела ранены четыре человека

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