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- Украина
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В Одессе мужчина расстрелял сотрудников ТЦК, четверо раненых — социальные сети (видео)
В ходе мероприятий по оповещению в Одессе четверо сотрудников ТЦК получили огнестрельные ранения.
В Одессе на улице Космонавтов, 77 произошел чрезвычайный инцидент с применением огнестрельного оружия. Во время проведения мероприятий по мобилизации неизвестный мужчина открыл огонь в сторону сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщают в местных пабликах.
В результате обстрела ранения получили четверо сотрудников ТЦК. Один из них, 25-летний военнослужащий, получил огнестрельное ранение в спину в области легких. Его срочно госпитализировали в городскую больницу.
Еще трое сотрудников самостоятельно обратились за медицинской помощью. У них также диагностированы огнестрельные ранения; состояние пострадавших медики предварительно оценивают как средней тяжести.
По предварительным данным, нападавший забаррикадировался в квартире. В настоящее время правоохранители и спецназовцы готовятся к штурму квартиры, где находится стрелок. Обстоятельства происшествия и подробности задержания выясняются.
Нападения на военнослужащих ТЦК в Украине — последние новости
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