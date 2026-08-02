Генерал Александр Чайко / © elle.rs

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В результате взрыва в ресторане «Balzi Rossi» в центре Москвы могли пострадать дочь и зять главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Чайки, который, по неподтверждённым данным, отмечал в этом заведении свой 55-летний юбилей.

Об этом сообщил мониторинговый паблик Supernova+.

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По данным канала, дочь российского генерала якобы получила осколочные ранения, а её муж скончался в больнице. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Supernova+ также опубликовал видео с места взрыва, снятое российской блогершей Еленой Райн. На записи виден ресторан, в частности веранда, где произошел взрыв, а сама блогерша рассказывает, что услышала «очень громкий хлопок», который, как выяснилось впоследствии, был взрывом.

Как сообщает российское издание Astra, Райн рассказала журналистам, что сначала даже не поняла, что речь идет о взрыве. По её словам, она начала звонить в ресторан, а затем спустилась на место происшествия.

«Я не верила, что в центре Москвы может произойти взрыв средь бела дня», — сказала она. Блогерша также утверждает, что территорию оперативно оцепили силовики, журналистам запрещали снимать, а у некоторых требовали удалить уже сделанные кадры.

По словам Райн, генеральный директор ресторана и другие сотрудники являются её знакомыми, однако они отказались рассказывать подробности инцидента. По её словам, после взрыва сотрудников заведения не выпускали правоохранители и запретили комментировать происшествие до завершения следственных действий.

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Между тем российское издание «Верстка» со ссылкой на источник, близкий к руководству ресторана, также сообщило, что среди пострадавших якобы находится дочь Александра Чайки. Издание обратило внимание на то, что в списках пострадавших, опубликованных связанными с силовыми структурами Telegram-каналами 112 и РЕН ТВ фигурирует 25-летняя «Мария П.» с открытой черепно-мозговой травмой.

© из соцсетей

Журналисты отмечают, что дочери генерала Марии Чайко тоже 25 лет. По их данным, в утечках из российских баз данных она упоминается под фамилией Передрий, при этом совпадают дата рождения и адрес проживания. В телефонных справочниках она указана как «Чайко Мария» и «невеста». «Верстка» предполагает, что Передрий — фамилия её мужа.

Кроме того, среди пострадавших указан 27-летний «Данило П.». По информации издания, это может быть Данило Передрий, которому также 27 лет. В утечках из баз данных журналисты обнаружили, что один из его аккаунтов в социальной сети VK связан с Марией Чайко.

В то же время журналистам «Верстки» не удалось получить комментарий от предполагаемой дочери генерала. По данным издания, она не прочитала сообщение в Telegram и не ответила на телефонный звонок.

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Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве — что известно

Напомним, 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек, ещё 21 человек получил ранения.

Согласно официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, которую цитируют российские государственные СМИ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

По неподтвержденным данным, главной целью взрыва мог стать командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко. Российские и независимые источники утверждали, что он якобы праздновал своё 55-летие в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы под охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

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