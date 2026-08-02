Польские пограничники задержали украинского бизнесмена Дмитрия Карчука: в чем его подозревают

Дмитрий Карчук

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В польском Перемышле задержали совладельца бизнес-клуба CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука. Основанием стал выданный Германией европейский ордер на арест. Немецкие правоохранители связывают украинца с угоном партии электровелосипедов, однако его защита полностью отрицает обвинения.

О задержании сообщили президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук и адвокаты Карчука. Информацию о деле также прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины.

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В чем подозревают Карчука

После задержания Карчука поместили в следственный изолятор. Адвокаты выяснили, что ордер на его арест был выдан правоохранительным органам Германии.

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По версии немецкого следствия, в сентябре 2024 года мужчина якобы приехал грузовиком на склад, предъявил поддельные транспортные документы и забрал 171 электровелосипед. Товар к месту назначения не был доставлен.

По словам Сергея Гайдачука, сумма нанесенного ущерба составляет почти 127 тысяч евро.

В CEO Club Ukraine предполагают, что посторонние лица могли воспользоваться персональными данными Карчука.

«К сожалению, таких случаев становится все больше — угон персональных данных, мошенничество и совершение преступлений под чужой идентичностью», — заявили коллеги бизнесмена.

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Что утверждает защита

Адвокаты Карчука отрицают его причастность к похищению. По их словам, в период, когда произошло преступление, он находился в Украине.

В подтверждение этого защита ссылается на данные о пересечении государственной границы, биллинг мобильного оператора, информацию о доставках и оплатах, а также показания знакомых, переписку, фотографии и видеозаписи.

Адвокаты подчеркивают, что польский суд пока не устанавливает виновность Карчука. Он должен решить, выполнять ли европейский ордер на арест и передавать ли задержанному Германии.

Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Защита оспорила это решение и просит освободить Карчука под залог. Также адвокаты готовят документы для подтверждения его алиби.

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Как отреагировал МИД

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили в комментарии "РБК-Украина", что дело находится на контроле дипломатов.

«Получив информацию от польской прокуратуры о задержании в Перемышле Дмитрия Карчука, Генеральное консульство Украины в Люблине в срочном порядке обратилось в местные компетентные органы с запросом на посещение гражданина Украины. Запрос прорабатывается», - сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве отметили, что рассчитывают как можно быстрее получить консульский доступ к задержанному украинцу.

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