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Ракета Х-101 в Польше: Варшава сделала первый шаг после опасного инцидента
Из-за ракеты Х-101 Варшава вызвала российского посла «на ковер».
Российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Польши после падения ракеты Х-101 вблизи Люблина 30 июля.
Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.
«Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера упала на польскую территорию», — говорится в сообщении.
В свою очередь, спикер польского МИД Мацей Вевир заявил, что дополнительная информация будет предоставлена после разговора с российским послом. По его словам, встреча намечена на вечер пятницы, 31 июля.
«Сначала посол выслушает наше мнение по этому вопросу. Только потом мы сообщим СМИ», — сказал он в комментарии Polsat News.
Заметим, что посольство агрессорки России в Польше возглавляет Георгий Михно.
Как сообщалось, президент Польши Кароль Навроцкий удивил реакцией из-за падения ракеты, решив созвать Совет национальной безопасности после инцидента. В его канцелярии заявляют, что оно ожидает от правительства детального отчета. В частности, относительно действий, предпринимаемых улами после нарушения польского воздушного пространства, чтобы оценить действия ответственных служб.