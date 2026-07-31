Ракета Х-101 в Польше: Варшава сделала первый шаг после опасного инцидента

Флаг Польши. / © Associated Press

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Российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Польши после падения ракеты Х-101 вблизи Люблина 30 июля.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

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«Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера упала на польскую территорию», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, спикер польского МИД Мацей Вевир заявил, что дополнительная информация будет предоставлена после разговора с российским послом. По его словам, встреча намечена на вечер пятницы, 31 июля.

«Сначала посол выслушает наше мнение по этому вопросу. Только потом мы сообщим СМИ», — сказал он в комментарии Polsat News.

Заметим, что посольство агрессорки России в Польше возглавляет Георгий Михно.

Как сообщалось, президент Польши Кароль Навроцкий удивил реакцией из-за падения ракеты, решив созвать Совет национальной безопасности после инцидента. В его канцелярии заявляют, что оно ожидает от правительства детального отчета. В частности, относительно действий, предпринимаемых улами после нарушения польского воздушного пространства, чтобы оценить действия ответственных служб.

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