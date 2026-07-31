Более 20 ракет летели в сторону Польши: в Варшаве рассказали новые шокирующие подробности об атаке

Ракетный удар. / © Associated Press

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Ракета, которая нарушила воздушное пространство Польши ночью 30 июля и упала в Люблинском воеводстве, была на российской — Х-101. Она может нести ядерные боеголовки.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик, сообщает RMF24.

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Мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101. То есть крылатая ракета, способная нести даже взрывные ядерные боеголовки при ударе о землю», подчеркнул Томчик.

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По его словам, Х-101, нарушившая воздушное пространство Польши, была запущена с территории России. Воздушную цель он назвал «потенциально очень опасным». Всего минувшей ночью к польской границе следовали около 20 ракет.

«Это был один из самых больших ракетных обстрелов Украины. С начала войны мы отслеживали несколько сот объектов, обычно это ударные беспилотники. Обычно россияне атакуют 10-20 ракетами, но в этом случае речь шла о в общей сложности около 70 ракет, из которых около 03:00 ночью 20 ракет летели в сторону Польши», — сказал представитель Министерства обороны.

Томчик подчеркнул, что польская армия следила за всем, что происходило в Украине. В конце концов, добавил он, приближающиеся к Польше ракеты изменили траекторию полета. Одна залетела в страну.

Он рассказал, что пилот, сопровождавший эту ракету, но не смог ее уничтожить, развернул самолет примерно за 20 секунд до пересечения польской границы. По словам Томчика, украинский пилот не мог войти в воздушное пространство Польши. Кроме того, существовал риск, что самолет могли ошибочно идентифицировать как угрозу и сбить польские истребители F-16.

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Напомним, что на рассвете 30 июля в польском воздушном пространстве Польши был обнаружен неопознанный объект. Оказалось, что речь шла о российской ракете, которая залетела и упала на территории страны вблизи города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

Авиаэксперт Валерий Романенко считает: ответственность за неперехватку ракеты лежит именно на польской стороне. Он напомнил, что Киев неоднократно выступал с предложением создать вблизи украинско-польской границы специальную зону, в пределах которой можно было бы перехватывать воздушные цели еще над территорией Украины.

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