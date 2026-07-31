Как дом, звуки и запахи влияют на нашу психику / © Credits

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Почему мы иногда просыпаемся уже уставшими и почему можем резко отреагировать на мелочь, хотя, казалось бы, ничего серьёзного не произошло. Ответ может крыться не только в наших мыслях, но и в том, что мы видим, слышим и чувствуем в течение дня.

Издание Real Simple сообщило, что наши органы чувств постоянно передают информацию нервной системе, а мозг анализирует её ещё до того, как сознание успевает понять, что происходит.

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Окружающая нас среда, например, освещение, звуки, запахи, температура и даже цифровое пространство — ежедневно формирует наш эмоциональный фон.

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Мозг реагирует раньше, чем мы успеваем подумать

По словам психолога Кена Марца, мозг не ждет, пока мы логически объясним свои ощущения. Система обнаружения угроз, миндалевидное тело (амигдала), обрабатывает сигналы от органов чувств ещё до того, как «мыслящая» часть мозга успевает оценить ситуацию. Именно поэтому иногда мы сначала ощущаем напряжение, дискомфорт или тревогу, а уже потом пытаемся понять причину. Наше окружение постоянно посылает нервной системе сигналы. И не все они успокаивающие.

Запахи, звуки и свет

У каждого ощущения есть свой путь к мозгу, но некоторые работают особенно быстро. Чаще всего сильнейшее эмоциональное воздействие оказывают запахи. Обонятельная система напрямую связана с лимбической системой — частью мозга, отвечающей за эмоции и воспоминания. Именно поэтому определенный аромат может мгновенно изменить настроение, например, вернуть ощущение уюта, вызвать приятные воспоминания или, наоборот, создать дискомфорт.

Значительная часть нашего эмоционального состояния формируется не только тем, о чём мы думаем, но и тем, что происходит вокруг нас. Часто мы не «вводим себя» в состояние тревоги, мы можем прийти к нему из-за избытка сенсорных раздражителей.

Современный мир перегружает нервную систему

Человеческий мозг эволюционировал в совершенно иной среде, чем та, в которой мы живём сегодня. Постоянный шум в открытых офисах, бесконечные уведомления со смартфонов, большое количество экранов, искусственное освещение, городской шум и психологическая нагрузка от социальных сетей — всё это создаёт постоянный поток информации.

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Проблема в том, что хроническая перегрузка не всегда проявляется в виде явного стресса. Она может проявляться в мелочах, например:

раздражительности без видимой причины

ощущении «что-то не так»

чрезмерной эмоциональной реакции на незначительные события

усталости, которую сложно объяснить

Часто причина кроется не в последнем раздражителе, который нас разозлил. Это может быть совокупность всей сенсорной нагрузки, накопившейся в течение дня.

Как успокоить нервную систему

Хорошая новость в том, что та же самая система, которая перегружается, способна и успокаиваться. Для этого не нужны радикальные изменения образа жизни. Иногда достаточно небольших ежедневных ритуалов:

попробовать хотя бы один раз пообедать без телефона

проводить несколько минут в тишине

слушать спокойную фоновую музыку

гулять в одиночестве в парке

создавать моменты без лишних раздражителей

Цель проста — дать нервной системе сигнал о том, что сейчас нет опасности и можно перейти в более спокойный режим.

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Природа — средство против стресса

Одним из самых эффективных способов перезагрузки по-прежнему является контакт с природой. Даже кратковременное пребывание на природе может снизить уровень кортизола, замедлить сердечный ритм и помочь нервной системе перейти в состояние восстановления. 20 минут на свежем воздухе уже могут заметно повлиять на самочувствие. Также хорошо помогают:

глубокое давление, например, использование утяжеленных одеял

ритмические движения, такие как медленная прогулка или спокойная ходьба

медленные звуки, такие как шум дождя или другие природные звуки.

Техника 5-4-3-2-1

Когда эмоции становятся слишком сильными, рекомендуется выполнить простое упражнение, которое помогает переключить внимание на реальность. Метод 5-4-3-2-1 действует через органы чувств:

назовите 5 вещей, которые вы видите

обратите внимание на 4 вещи, к которым можете физически прикоснуться

найдите 3 звука, которые слышите

отметьте 2 запаха

сосредоточьтесь на 1 вкусе

Упражнение занимает примерно 90 секунд, но может быстро вернуть ощущение стабильности. Его механизм прост: мозг переключается с постоянного анализа тревожных мыслей на восприятие настоящего момента. Ведь невозможно одновременно полностью погружаться в переживания о будущем и полностью присутствовать в собственных ощущениях именно в данный момент.

Наши эмоции рождаются не только в голове. Они формируются во взаимодействии со всем, что нас окружает: светом, звуками, запахами, пространством и ритмом жизни. Поэтому, если в следующий раз вы почувствуете непонятную усталость или напряжение, попробуйте не только искать причину в своих мыслях. Оглянитесь вокруг: что вы видите, слышите и какие запахи ощущаете. Иногда путь к спокойствию начинается не с анализа, а с простого возвращения к собственным ощущениям.

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