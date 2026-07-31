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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Эффектная блондинка: пресс-секретарь Белого дома в небесно-голубом платье пообщалась с Трампом за ужином

Кэролайн Левитт выбрала для торжественного мероприятия нежный наряд с полупрозрачным кружевом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт посетила ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоялся в отеле Waldorf Astoria в Вашингтоне. На мероприятии ее сфотографировали во время беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Для торжественного вечера Левитт выбрала эффектное платье небесно-голубого цвета. Его верх был выполнен из полупрозрачного кружева с крупным цветочным узором и имел высокий воротник и длинные рукава. На талии был тонкий ремешок с бантиком в тон.

Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Аутфит Кэролайн дополнила элегантной высокой прической с выпущенной прядью у лица, макияжем с акцентом на глазах и французским маникюром. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.

Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, недавно Кэролайн Левитт вернулась к работе после декретного отпуска.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
112
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