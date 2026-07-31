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Эффектная блондинка: пресс-секретарь Белого дома в небесно-голубом платье пообщалась с Трампом за ужином
Кэролайн Левитт выбрала для торжественного мероприятия нежный наряд с полупрозрачным кружевом.
Кэролайн Левитт посетила ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоялся в отеле Waldorf Astoria в Вашингтоне. На мероприятии ее сфотографировали во время беседы с президентом США Дональдом Трампом.
Для торжественного вечера Левитт выбрала эффектное платье небесно-голубого цвета. Его верх был выполнен из полупрозрачного кружева с крупным цветочным узором и имел высокий воротник и длинные рукава. На талии был тонкий ремешок с бантиком в тон.
Аутфит Кэролайн дополнила элегантной высокой прической с выпущенной прядью у лица, макияжем с акцентом на глазах и французским маникюром. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.
Напомним, недавно Кэролайн Левитт вернулась к работе после декретного отпуска.