Эффектная блондинка: пресс-секретарь Белого дома в небесно-голубом платье пообщалась с Трампом за ужином

Кэролайн Левитт / © Associated Press

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Кэролайн Левитт посетила ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоялся в отеле Waldorf Astoria в Вашингтоне. На мероприятии ее сфотографировали во время беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Для торжественного вечера Левитт выбрала эффектное платье небесно-голубого цвета. Его верх был выполнен из полупрозрачного кружева с крупным цветочным узором и имел высокий воротник и длинные рукава. На талии был тонкий ремешок с бантиком в тон.

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Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Аутфит Кэролайн дополнила элегантной высокой прической с выпущенной прядью у лица, макияжем с акцентом на глазах и французским маникюром. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.

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Кэролайн Левитт и Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, недавно Кэролайн Левитт вернулась к работе после декретного отпуска.

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