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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Ефектна білявка: прессекретарка Білого дому у небесно-блакитній сукні поспілкувалася з Трампом на вечері

Керолайн Левітт обрала для урочистого заходу ніжний образ із напівпрозорим мереживом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт відвідала вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, яка відбулася в готелі Waldorf Astoria у Вашингтоні. Під час заходу її зазнімкували за розмовою з президентом США Дональдом Трампом.

Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Для урочистого вечора Левітт обрала ефектну сукню небесно-блакитного кольору. Її верх був виконаний із напівпрозорого мережива з великим квітковим візерунком і мав високий комір та довгі рукави. На поясі був тонкий ремінець з бантиком в тон.

Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Аутфіт Керолайн доповнила елегантною високою зачіскою з випущеним пасмом біля обличчя, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки.

Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Керолайн Левітт повернулася до роботи після декретної відпустки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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