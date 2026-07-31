Ефектна білявка: прессекретарка Білого дому у небесно-блакитній сукні поспілкувалася з Трампом на вечері

Керолайн Левітт / © Associated Press

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Керолайн Левітт відвідала вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, яка відбулася в готелі Waldorf Astoria у Вашингтоні. Під час заходу її зазнімкували за розмовою з президентом США Дональдом Трампом.

Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Для урочистого вечора Левітт обрала ефектну сукню небесно-блакитного кольору. Її верх був виконаний із напівпрозорого мережива з великим квітковим візерунком і мав високий комір та довгі рукави. На поясі був тонкий ремінець з бантиком в тон.

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Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Аутфіт Керолайн доповнила елегантною високою зачіскою з випущеним пасмом біля обличчя, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки.

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Керолайн Левітт і Дональд Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Керолайн Левітт повернулася до роботи після декретної відпустки.

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