Вийшла з декрету: прессекретарка Трампа у яскраво-червоному костюмі-трійці з’явилася на брифінгу

Керолайн Левітт / © Associated Press

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт нещодавно повернулася до роботи після декретної відпустки. У травні вона народила другу дитину — доньку Вівіану.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вона поспілкувалася з журналістами у Білому домі у Вашингтоні. Перед пресою Левітт постала у яскраво-червоному костюмі-трійці. На ній був приталений, жилет із золотистими ґудзиками і широкі штани зі стрілками. Взута вона була у світлі туфлі на шпильках.

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Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн зробила укладання з локонами, макіяж з рожевим блиском на губах і французький манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках — золотий годинник, браслет і каблучки.

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Керолайн Левітт / © Associated Press

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