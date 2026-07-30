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Вийшла з декрету: прессекретарка Трампа у яскраво-червоному костюмі-трійці з’явилася на брифінгу
Керолайн Левітт повернулася до роботи після декретної відпустки та продемонструвала ефектний монохромний образ.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт нещодавно повернулася до роботи після декретної відпустки. У травні вона народила другу дитину — доньку Вівіану.
Вона поспілкувалася з журналістами у Білому домі у Вашингтоні. Перед пресою Левітт постала у яскраво-червоному костюмі-трійці. На ній був приталений, жилет із золотистими ґудзиками і широкі штани зі стрілками. Взута вона була у світлі туфлі на шпильках.
Керолайн зробила укладання з локонами, макіяж з рожевим блиском на губах і французький манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках — золотий годинник, браслет і каблучки.