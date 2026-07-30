Режисеру "Бандитського Петербурга" загрожує тривале ув’язнення: що він накоїв

Володимир Бортко / © Film.ru

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Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському режисеру, сценаристу та колишньому депутату Державної думи РФ Володимиру Бортку, який публічно закликав російське військово-політичне керівництво завдати по Україні удару тактичною ядерною зброєю.

Про це повідомила СБУ.

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Слідство встановило, що Бортко використовує багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформ для виправдання повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Під час інтерв’ю кремлівським пропагандистам він, зокрема, запропонував керівництву РФ застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

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У СБУ нагадали, що Бортко є автором і режисером низки відомих російських фільмів і телесеріалів, серед яких «Бандитський Петербург» та «Вулиці розбитих ліхтарів». Крім творчої діяльності, у 2011–2021 роках він був депутатом Державної думи РФ, де публічно підтримував окупацію Криму та частини Донецької й Луганської областей.

За інформацією правоохоронців, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бортко неодноразово виступав в ефірах російського телебачення, де ставив під сумнів українську державність і закликав до повної окупації території України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Володимиру Бортку про підозру за статтею 436 Кримінального кодексу України (пропаганда війни) та частиною третьою статті 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників з використанням засобів масової інформації).

У Службі безпеки зазначили, що тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності за злочини проти національної безпеки України. Санкції інкримінованих йому статей передбачають максимальне покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв), який від початку повномасштабного вторгнення послідовно виправдовує російську агресію проти України, вирішив піти далі й видав книгу, присвячену «метафізиці війни».

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