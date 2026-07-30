«Вижили ті, хто за кордоном»: щемлива історія величезної родини, яку вбив ракетою Путін

У приватному будинку Воронових, за словами їхньої родички, загинули 10 людей. Фото родини: Свої. Кривий Ріг. Коллаж ТСН.ua / © ТСН

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Стали відомі нові щемливі подробиці про подружжя та сімох дітей Артема та Олени Воронових, яких в ніч на 30 липня вбила російська ракета у власному будинку в селі Радушне поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині. За попередніми даними, разом з ними в будинку вночі перебував їх півторарічний онук.

ТСН.ua розшукав та поспілкувався з родичами та знайомими цієї сім’ї.

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Так, за словами місцевої мешканки та педагогині Людмили Макаренко, сестра якої була подругою однієї із загиблих, 16-річної Домініки, остання збиралася 29 липня уїхати до свого хлопця та подруги, але перенесла цю поїздку на 30 липня.

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Крім того, за словами Людмили, наймолодша з дівчаток Воронових, Емілія, відрізнялась тим, що мала неабиякі успіхи у навчанні.

Родина Воронових, яка перебувала у будинку. Фото: Свої. Кривий Ріг.

«Це була дуже розумна дитина. Вона ходила до нас, у навчальний центр, щоб підготуватись до школи. Батьки планували віддати її до школи восени-2026, але у Емілії була настільки чудова пам’ять, вона була настільки готова до навчання, що педагог порадила мамі дівчинки не втрачати рік і йти до школи. Тобто дитина пішла до школи у 5 років», — розповідає Людмила.

Мати загиблої Олени Воронової, пані Неля, в коментарі для ТСН.ua розповіла наступне: «З родини вижили ті, хто за кордоном — найстарша донька, один син та інший син, який служить в Україні. У будинку було 10 людей — батько, мати, семеро дітей та онук. Всі вони загинули за мить….»

Наслідки влучання російської ракети. Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Та продовжила: «Олена та Артем одружилися, коли були дуже молодими. Артем мені тоді сказав, що у нього з Оленою буде велика родина і буде багато дітей. Я тоді на нього ще так подивилась та подумала, чого це він так вирішив…А у житті вийшло, що дітей було дійсно багато. Все своє життя вони вкладали в дітей. Діти займалися шахами, займали призові місця у районі, в області. Шахами займались і хлопці, і дівчата».

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За словами пані Нелі, у зятя була робітнича спеціальність, а донька працювала економістом у сфері освіти.

«Всі діти перейняли від батьків працелюбність, але таке сталося…», — каже вона.

Жінка також повідомила, що вік дітей Воронових, які перебували в будинку, коливався від 6 років до 17.

«Емілії, наймолодшій, було 6 рочків. Інших дівчат звали Домініка, Віоріка, Федеріка — так їх назвав тато. Імена дівчаткам в родині давав тато, а імена хлопчикам давала мама. По відношенню до дітей у родині була і любов, але була і вимогливість. Якщо батько казав, то це прирівнювалось до рівня закону», — повідомила нам бабуся загиблих дітей.

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Із болем в голосі вона каже, що станом на першу половину дня були знайдені 6 тіл.

«Фрагменти тіл збирали навіть у пакети, тому будуть і закриті труни. Півторарічний Артемчик, внучок, теж загинув», — розповіла нам пані Неля.

Своєю чергою, один з синів Воронових, який, за її словами, перебуває за кордоном, написав у сільському чаті наступне: «У мене забрали найцінніше…»

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