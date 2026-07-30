ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
905
Час на прочитання
3 хв

«Вижили ті, хто за кордоном»: щемлива історія величезної родини, яку вбив ракетою Путін

Під час масованої атаки по Україні Росія вбила майже всю одну з найбільших родин під Кривим Рогом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Вбита російською ракетою родина

У приватному будинку Воронових, за словами їхньої родички, загинули 10 людей. Фото родини: Свої. Кривий Ріг. Коллаж ТСН.ua / © ТСН

Стали відомі нові щемливі подробиці про подружжя та сімох дітей Артема та Олени Воронових, яких в ніч на 30 липня вбила російська ракета у власному будинку в селі Радушне поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині. За попередніми даними, разом з ними в будинку вночі перебував їх півторарічний онук.

ТСН.ua розшукав та поспілкувався з родичами та знайомими цієї сім’ї.

Так, за словами місцевої мешканки та педагогині Людмили Макаренко, сестра якої була подругою однієї із загиблих, 16-річної Домініки, остання збиралася 29 липня уїхати до свого хлопця та подруги, але перенесла цю поїздку на 30 липня.

Крім того, за словами Людмили, наймолодша з дівчаток Воронових, Емілія, відрізнялась тим, що мала неабиякі успіхи у навчанні.

Родина Воронових, яка перебувала у будинку. Фото: Свої. Кривий Ріг.

Родина Воронових, яка перебувала у будинку. Фото: Свої. Кривий Ріг.

«Це була дуже розумна дитина. Вона ходила до нас, у навчальний центр, щоб підготуватись до школи. Батьки планували віддати її до школи восени-2026, але у Емілії була настільки чудова пам’ять, вона була настільки готова до навчання, що педагог порадила мамі дівчинки не втрачати рік і йти до школи. Тобто дитина пішла до школи у 5 років», — розповідає Людмила.

Мати загиблої Олени Воронової, пані Неля, в коментарі для ТСН.ua розповіла наступне: «З родини вижили ті, хто за кордоном — найстарша донька, один син та інший син, який служить в Україні. У будинку було 10 людей — батько, мати, семеро дітей та онук. Всі вони загинули за мить….»

Наслідки влучання російської ракети. Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Наслідки влучання російської ракети. Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Та продовжила: «Олена та Артем одружилися, коли були дуже молодими. Артем мені тоді сказав, що у нього з Оленою буде велика родина і буде багато дітей. Я тоді на нього ще так подивилась та подумала, чого це він так вирішив…А у житті вийшло, що дітей було дійсно багато. Все своє життя вони вкладали в дітей. Діти займалися шахами, займали призові місця у районі, в області. Шахами займались і хлопці, і дівчата».

За словами пані Нелі, у зятя була робітнича спеціальність, а донька працювала економістом у сфері освіти.

«Всі діти перейняли від батьків працелюбність, але таке сталося…», — каже вона.

Жінка також повідомила, що вік дітей Воронових, які перебували в будинку, коливався від 6 років до 17.

«Емілії, наймолодшій, було 6 рочків. Інших дівчат звали Домініка, Віоріка, Федеріка — так їх назвав тато. Імена дівчаткам в родині давав тато, а імена хлопчикам давала мама. По відношенню до дітей у родині була і любов, але була і вимогливість. Якщо батько казав, то це прирівнювалось до рівня закону», — повідомила нам бабуся загиблих дітей.

Із болем в голосі вона каже, що станом на першу половину дня були знайдені 6 тіл.

«Фрагменти тіл збирали навіть у пакети, тому будуть і закриті труни. Півторарічний Артемчик, внучок, теж загинув», — розповіла нам пані Неля.

Своєю чергою, один з синів Воронових, який, за її словами, перебуває за кордоном, написав у сільському чаті наступне: «У мене забрали найцінніше…»

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
905
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie