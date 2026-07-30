"Заразяться всі": провидець попередив про пандемію, яка вб'є 30% населення Землі

Пандемія. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Реклама

Відомий у соцмережах провидець, який називає себе «мандрівником у часі» з 2714 року, заявив, що людство нібито очікує «найгірша пандемія в історії», яка забере життя близько 30% населення планети.

Про це повідомляє Daily Star.

Реклама

За інформацією видання, користувач TikTok, який веде сторінку під псевдонімом @aesthetictimewarper і називає себе Ері Йормані, стверджує, що у 2061 році буде створено лабораторний вірус, який пошириться по всьому світу та заразить усіх людей.

Реклама

За його словами, смертність від цієї хвороби становитиме близько 30%, що, як він стверджує, зробить її «найруйнівнішою пандемією в історії людства».

Крім цього, автор прогнозів заявив, що у 2043 році людство нібито створить штучну «хмару», яка вкриє Землю на цілий рік, а XXI століття, за його словами, увійде в історію як «Велике перезавантаження». Також він стверджує, що у 2029 році «Чистка» стане реальністю, а всі злочини раз на п’ять років будуть легальними протягом тижня.

«У 2061 році буде створено штучний вірус, ним захворіють усі, з рівнем смертності 30 відсотків — найгіршим в історії», — заявив автор відео.

Як зазначає Daily Star, ролик став вірусним у TikTok, зібравши понад мільйон переглядів, понад 34 тисячі вподобань і більш як тисячу коментарів.

Реклама

Користувачі соцмережі активно обговорювали оприлюднені прогнози. Один із коментаторів запитав, чи доведеться людям «робити щеплення щороку», тоді як інший припустив, що майбутній вірус може поводитися подібно до грипу, а людський організм з часом адаптується до боротьби з ним.

Жодних доказів на підтвердження заяв автора відео не існує, а його твердження про подорожі в часі та майбутні події не мають наукового підтвердження.

Нагадаємо, раніше загадковий «мандрівник у часі» шокував світ моторошними прогнозами про очікуваний контакт із прибульцями, живих динозаврів і тотальне чипування людей.

Новини партнерів