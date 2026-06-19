Керував НЛО силою думки: американець шокував заявою про таємні експерименти над дітьми

НЛО / Фото ілюстративне / © Архів

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Американець Джордан Джозак заявив, що в дитинстві став піддослідним у секретній урядовій програмі для обдарованих дітей. У популярному подкасті чоловік детально описав, як замість звичних шкільних занять його роками піддавали експериментам зі зміною свідомості, телепатією та навіть вчили керувати НЛО силою думки.

Про це пише Daily Mail.

В ефірі подкасту American Alchemy Джордан Джозак розповів, що в дитинстві через високі бали у навчанні потрапив до програми для обдарованих дітей GATE. Проте замість звичайних уроків психологи роками забирали його на тестування, а згодом перевели до спецзакладу в штаті Нью-Йорк.

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Джордан Джозак / © скриншот

За словами Джозака, там над дітьми проводили експерименти зі зміною свідомості та дистанційним спостереженням, намагаючись підготувати їх до засекречених проєктів. Чоловік навіть заявив, що його вчили керувати НЛО силою думки після того, як дали випити якийсь рожевий напій.

Спогади повернулися після нічних кошмарів

Офіційно програму GATE створили у США в 1960 роках для поглибленого навчання здібних учнів. Водночас у сомережах чимало випускників стверджують, що під цим прикриттям ЦРУ шукало дітей із надприродними можливостями, хоча жодних доказів зв’язку розвідки зі школами немає, і сам Джозак ЦРУ не згадував.

Свої спогади про лабораторії чоловік назвав заблокованими — вони повернулися до нього лише у 2023 році через нічні кошмари та флешбеки.

Схожими історіями ділилися й інші

Ці неперевірені заяви доповнюють хвилю чуток про секретні дослідження НЛО та людської свідомості. Зокрема, у 2025 році десятки користувачів соцмереж поділилися схожими історіями. Одна з учасниць програм 1990-х років навіть показала зошит, де вчила російську мову та розгадувала шифри.

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Крім того, у розсекречених документах ЦРУ за 1985 рік згадувалися діти, які нібито витримували удари мечем або без обладнання бачили патології плоду у вагітних.

Історія самого Джозака почалася у 2004–2005 роках у школі містечка Спрінгвілл. Тоді дев’ятирічним хлопчиком зацікавилися шкільні психологи.

Їх вразило, що дитина мала унікальне просторове мислення, могла подумки розбирати слова на літери та писала тексти на рівні студента коледжу. Усе починалося з того, що його просто регулярно забирали з уроків для багатогодинних бесід і тестів.

«Мені казали, що я дуже особлива дитина. У мене дуже особливий мозок, і ніхто інший мене не зрозуміє», — сказав він та зазначив, що ситуація дуже змінилася, коли йому було близько 12 років.

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Замість звичайної школи — спеціальна

За словами Джозака, згодом його батькам заявили про психологічну нестабільність сина і наполягали забрати його зі звичайної школи. Сам чоловік це заперечує і каже, що почувався добре, а батьки намагалися чинити опір, але безуспішно.

Був період, коли він просто навідріз відмовлявся вчитися, через що представники шкільного округу прийшли й буквально витягли його з дому, що нагадувало сюжет серіалу «Дивні дива».

Зрештою хлопця оформили до програми Baker Victory Services — нью-йоркської організації, яка допомагає дітям із поведінковими та ментальними труднощами. Джозак зауважив, що сама установа працює й досі і робить багато хороших справ, а проблема полягала лише в конкретному місці та людях, до яких він потрапив.

Там діяв суворий режим: два-три дні на тиждень він навчався як звичайна дитина, а решту часу з ним щільно працювала команда психіатрів, психологів та дослідників.

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Навчали керувати речами за допомогою свідомості

Найбільш вражаюча частина розповідей Джозака стосується ментальних тренувань. Він запевняє, що під дією спеціальних заспокійливих та звукових хвиль, які імітували шум природи, його вводили в глибокий екранний транс.

У цьому стані він нібито міг виходити з власного тіла, бачити події в інших кімнатах та на відстані. Науковці при цьому фіксували показники його мозку. Користувачі мережі пов’язують такі методи із секретним проєктом ЦРУ Gateway з вивчення людської свідомості.

За словами Джозака, ці досліди проводилися для майбутньої роботи з технологіями НЛО. Він стверджує, що екзотичний транспорт керується не джойстиками, а думками. Хлопця вчили подумки зливатися з об’єктом і рухати його в різні боки, а дослідники фіксували ці сигнали, аби розробити нейроінтерфейс.

Також чоловік згадав про загадкову кришталеву кулю, яку вчені називали реліквією. Всередині об’єкта було щось живе та біле, що реагувало на погляд дитини і змінювалося. Джозак запевняє, що вже передав усі імена та локації урядовцям.

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Попри те, що жодних офіційних підтверджень існування цієї програми немає, він наполягає на реальності своїх спогадів, які повернулися через роки і стали причиною його травм.

Раніше вчені назвали три головні причини, чому іншопланетяни не летять на Землю.

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