США 80 років приховували існування іншопланетян: фізик ЦРУ розповів про 4 види прибульців

Фізик ЦРУ розкрив деталі секретної програми НЛО

Американський уряд протягом щонайменше 80 років приховував існування позаземного розуму, а в його розпорядженні перебувають уламки іншопланетних кораблів і тіла їхніх екіпажів. Аналіз місць аварій НЛО дозволив ідентифікувати щонайменше чотири окремі типи нелюдських істот.

Про це розповіли квантовий фізик і колишній співробітник ЦРУ Гел Путхофф і документаліст Ден Фара у подкасті «Щоденник генерального директора» на YouTube.

Розмова відбулась на тлі першого в історії масового розсекречення урядових файлів США про НЛО, які адміністрація президента Дональда Трампа оприлюднила 8 травня 2026 року.

Фізик із допуском до найвищих таємниць

Гел Путхофф — не типовий «мисливець за НЛО». Він є квантовим фізиком, який працював у Агентстві національної безпеки та ЦРУ, консультував уряд США з наукових питань НЛО і був головним науковим радником Роберта Бігелоу з Bigelow Aerospace. Крім того, він очолював секретну програму ЦРУ Stargate з дистанційного бачення — дворічні дослідження, що виросли в повноцінну розвідувальну програму.

Разом із Путхоффом у розмові взяв участь Ден Фара — режисер документального фільму «The Age of Disclosure», який знімався у суворій таємниці протягом трьох з половиною років. Фільм містить свідчення чинного держсекретаря Марко Рубіо, морських льотчиків, адміралів, генералів і старших представників розвідувального співтовариства.

«Я отримав доступ до найвищих рівнів уряду, армії та розвідки. Кожна людина, з якою я спілкувався, дуже достовірна», — запевнив Фара.

«Принаймні чотири типи» — і тіла в уламках

За словами Путхоффа, свідчення людей, залучених до операцій з вилучення аварійних об’єктів, дозволили скласти класифікацію нелюдських форм життя.

«Люди, причетні до вилучень, повідомили, що існує щонайменше чотири типи», — пояснив він.

Фара своєю чергою зазначив, що кілька його співрозмовників дали свідчення під присягою перед Конгресом про те саме. Один із ключових персонажів — Джей Стреттон, колишній директор Оперативної групи з НЛО і найстарший федеральний службовець свого рівня, — заявив, що власними очима бачив нелюдські істоти та кораблі нелюдського походження.

Крім того, за словами Путхоффа, частина знайдених об’єктів не є результатом аварій — вони були «просто залишені в пустелі», ніби навмисний дарунок.

80 років брехні — і чому секрет тримали навіть від президентів

Масштаб приховування вражає не менше, ніж самі заяви. Так звана «спадкова програма» — неофіційна назва засекреченої структури — діяла поза контролем Конгресу і Білого дому з кінця 1940-х років під керівництвом елементів ЦРУ, ВПС, Міністерства енергетики та великих оборонних підрядників.

Фара пояснює, що стигматизація теми НЛО була свідомою стратегією: ЦРУ ще у 1953 році запустило кампанію дискредитації, яка, за словами Фари, стала «найефективнішою дезінформаційною кампанією в історії уряду США». Голлівудські фільми про смішних прибульців, висміювання очевидців — усе це було частиною плану.

Що стосується президентів — їм здебільшого просто не розповідали. Рубіо підтвердив у фільмі, що ця інформація приховувалась навіть від чинних президентів: кар’єрні бюрократи у силових структурах просто перечікували адміністрації, що змінювались.

Що показали розсекречені файли Трампа

8 травня 2026 року Міністерство оборони США запустило систему PURSUE і опублікувало першу партію матеріалів про НЛО. До неї увійшли фотографії місячних місій Apollo 12 та Apollo 17, інфрачервоні знімки ФБР, військові рапорти та стенограми переговорів астронавтів. Зокрема, на знімку Apollo 17 зафіксовані три яскраві вогні над поверхнею Місяця. Самі астронавти тоді припустили, що це могли бути шматки льоду.

Путхофф і Фара вважають, що ця партія — лише початок. За їхніми словами, більшість федеральних агентств поки що передали лише незначну частину наявних матеріалів. Наступна партія документів очікується найближчими тижнями.

«Я думаю, ми врешті дійдемо до того моменту, який бачили лише у кіно — коли президент підходить до мікрофона і каже світу: ми не самотні у Всесвіті», — підсумував Фара.

