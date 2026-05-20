«У Філюка все можна»: священник висловився про подружню зраду під час війни

Олексій Філюк емоційно відреагував на запитання підписниці про подружню зраду під час війни

Олексій Філюк

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні та доволі курйозні запитання від підписників, цього разу відповів на гостре та болюче для багатьох родин запитання. Одна з підписниць поцікавилася, чи дозволено жінці завести стосунки на стороні, якщо її чоловік уже понад два роки воює на передовій.

Свою відповідь він опублікував у соцмережах.

Відповідь душпастиря була категоричною. Він наголосив, що жодні обставини чи тривала розлука не можуть виправдати порушення однієї з десяти Божих заповідей.

«Навіть якщо чоловік не на фронті, то жінка наліво не має ходити. Не має права ходити в сім’ї, і взагалі прелюбодійство то є гріх, то є порушення однієї з десяти заповідей, то є гріх», — наголосив Філюк.

За його словами, прелюбодійство залишається важким гріхом за будь-яких умов — навіть якщо в народі вважають, що отець Олексій є прихильником доволі лояльних поглядів.

«От всі кажуть, що у Філюка все можна, а прелюбодійствувати — не можна. Якщо чоловік воює, боронить Україну, над головою свистять кулі, то що, жінка має йти, вибачте, по кукурудзі і глядіти собі утіхи? Не можна, то є гріх великий. А ще якщо це свідомо, і ви знаєте, що то гріх, а робите це — то це ще більший гріх. Тому це є порушення Божої заповіді. Чоловіки вернуться з фронту, тіштеся, любіться, цілуйтеся, обнімайтеся, і хай все буде добре, хай буде мир в Україні. Але зраджувати чоловікові чи дружині — це не є по-християнськи, не є по-божому, і це є порушення всіх заповідей і моральних принципів — і християнських і людських. Тому не треба зраджувати. Навіть якщо там дуже важко», — підсумував Олексій Філюк.

Раніше священник Олексій Філюк розповів, як церква ставиться до цивільних шлюбів.

