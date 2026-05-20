«У Філюка все можна»: священник висловився про подружню зраду під час війни

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні та доволі курйозні запитання від підписників, цього разу відповів на гостре та болюче для багатьох родин запитання. Одна з підписниць поцікавилася, чи дозволено жінці завести стосунки на стороні, якщо її чоловік уже понад два роки воює на передовій.

Відповідь душпастиря була категоричною. Він наголосив, що жодні обставини чи тривала розлука не можуть виправдати порушення однієї з десяти Божих заповідей.

«Навіть якщо чоловік не на фронті, то жінка наліво не має ходити. Не має права ходити в сім’ї, і взагалі прелюбодійство то є гріх, то є порушення однієї з десяти заповідей, то є гріх», — наголосив Філюк.

За його словами, прелюбодійство залишається важким гріхом за будь-яких умов — навіть якщо в народі вважають, що отець Олексій є прихильником доволі лояльних поглядів.

«От всі кажуть, що у Філюка все можна, а прелюбодійствувати — не можна. Якщо чоловік воює, боронить Україну, над головою свистять кулі, то що, жінка має йти, вибачте, по кукурудзі і глядіти собі утіхи? Не можна, то є гріх великий. А ще якщо це свідомо, і ви знаєте, що то гріх, а робите це — то це ще більший гріх. Тому це є порушення Божої заповіді. Чоловіки вернуться з фронту, тіштеся, любіться, цілуйтеся, обнімайтеся, і хай все буде добре, хай буде мир в Україні. Але зраджувати чоловікові чи дружині — це не є по-християнськи, не є по-божому, і це є порушення всіх заповідей і моральних принципів — і християнських і людських. Тому не треба зраджувати. Навіть якщо там дуже важко», — підсумував Олексій Філюк.

Раніше священник Олексій Філюк розповів, як церква ставиться до цивільних шлюбів.

