Церковне свято 21 травня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 21 травня, в православному календарі Вознесіння Господнє. Вознесіння Господнє — одне з ключових свят християнського літургійного року, яке завершує пасхальний цикл і відкриває період очікування П’ятидесятниці. Воно має глибокий богословський зміст і водночас багаті народні традиції, що сформувалися в різних християнських культурах.

Подія Вознесіння описується в Євангеліях та Діяннях святих апостолів. Згідно з християнським вченням, після Воскресіння Ісус Христос протягом сорока днів з’являвся учням, наставляючи їх і зміцнюючи у вірі. Після цього Він привів апостолів на Оливну гору поблизу Єрусалима, де благословив їх і вознісся на небо.

Ця подія символізує завершення земного служіння Христа та Його прославлення як Сина Божого.

Реклама

Церковне свято 21 травня — день пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і Олени

Костянтин народився близько 272 року в місті Наїсс (сучасна Сербія) у родині майбутнього імператора Констанція Хлора. Його мати, Олена, походила з простої сім’ї, але вирізнялася глибокою вірою та моральною стійкістю.

У молодості Костянтин пройшов шлях військової служби, поступово здобуваючи авторитет серед легіонів Римської імперії. Після смерті батька він був проголошений імператором, розпочавши складну боротьбу за владу.

Одним із ключових моментів у житті Костянтина стало видіння перед вирішальною битвою біля Мульвійського мосту 312 року. За переказами, він побачив хрест і слова: «Цим переможеш».

Після перемоги Костянтин поступово схилився до підтримки християнства. У 313 році він разом із Ліцинієм видав Міланський едикт. Цей крок став переломним моментом у становленні християнства як легальної релігії Римської імперії.

Реклама

Костянтин переніс столицю імперії до міста Візантій, яке згодом отримало назву Константинополь. Це місто стало новим політичним і духовним центром християнського світу на багато століть.

Також за його правління відбувся Перший Нікейський собор 325 року, який заклав основи християнського віровчення.

Олена, мати імператора, у зрілому віці прийняла християнство та присвятила себе благочестивому життю. Найвідомішим її подвигом стало паломництво до Святої Землі. Її діяльність мала величезне значення для розвитку паломництва та шанування святих місць.

Прикмети 21 травня

Народні прикмети 21 травня / © pexels.com

Дощить — осінь буде дощовою і холодною.

Реклама

Багато хрущів і комах — чекайте на сухе та спекотне літо.

Активні жаби — до дощу.

Що завтра не можна робити

У народній традиції цього дня радять не вдягати чорний одяг: у переказах згадується, що цариця Олена не прихильно ставилася до темних кольорів, тому вважалося, що чорне вбрання може «притягнути» смуток або невдачі. Також день не вважається вдалим для сватання та початку шлюбних домовленостей.

Що можна робити завтра

До святих рівноапостольних Костянтина і Олени звертаються з молитвами про мир, злагоду та добробут, просять мудрості у важливих рішеннях, міцного здоров’я і витривалості в життєвих випробуваннях. Окремо святу Олену шанують як заступницю людей старшого віку. У народі це свято відоме як день Олени й Костянтина, або просто «Оленин день». Вважається, що незаміжні дівчата в цей час можуть молитися святій Олені з проханням про щасливу долю та доброго нареченого.

Реклама

Новини партнерів