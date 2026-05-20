21 травня 2026 року — четвер. 1547-й день війни в Україні.

Завтра, 21 травня, віряни святкують День пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і Олени. Костянтин Великий був римським імператором, який припинив гоніння на християн. 313 року він видав Міланський едикт, що дозволив вільно сповідувати християнство в Римській імперії. За його правління почали будувати храми, а сама Церква отримала підтримку держави. Свята Олена, мати Костянтина, прославилася своєю побожністю та паломництвом до Єрусалима. За церковним переданням, саме вона знайшла Животворчий Хрест Господній, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

21 травня в Україні святкують День вишиванки. Припадає на третій четвер травня. Свято започаткували 2006 року студенти Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Ідея полягала в тому, щоб одного дня всі охочі прийшли на навчання чи роботу у вишиванках. Згодом ініціатива перетворилася на масштабне міжнародне свято, яке підтримують українці в різних країнах світу. Вишиванка для українців — не просто одяг. Вона є символом історичної пам’яті, духовності, родинних традицій і любові до рідної землі. Орнаменти та кольори вишивки в різних регіонах України мають свої особливості та значення.

Також 21 травня Міжнародний день чаю. Свято започаткували для привернення уваги до важливості чайної галузі, праці людей, які вирощують і збирають чай, а також до культурних традицій, пов’язаних із цим напоєм. Офіційно дату підтримала Організація Об’єднаних Націй. Чай має багатовікову історію та є важливою частиною культури багатьох народів світу. Особливо відомими є чайні традиції Китаю, Японії, Індії та Великої Британії. Існують сотні сортів чаю — чорний, зелений, білий, улун, трав’яний та інші.

А ще 21 травня Міжнародний день космосу. Неофіційне свято, присвячене дослідженню Всесвіту, досягненням космонавтики та прагненню людства пізнати космос. Його святкують у різних країнах світу, щоб популяризувати науку, астрономію та космічні технології. Цей день нагадує про великі досягнення людства — запуск перших супутників, польоти людини в космос, дослідження Місяця та інших планет. Важливу роль у розвитку космонавтики відіграли такі історичні події, як Перший політ людини в космос та Висадка людини на Місяць.

21 травня святкують Всесвітній день обізнаності про доступність. Припадає на третій четвер травня. Міжнародна подія, покликана привернути увагу до важливості цифрової та фізичної доступності для людей з інвалідністю. Її щороку святкують третього четверга травня. Головна мета цього дня — нагадати, що сайти, мобільні застосунки, технології, громадські простори та послуги мають бути зручними й доступними для всіх людей незалежно від фізичних чи сенсорних особливостей.

Також 21 травня Всесвітній день медитації. Неофіційне міжнародне свято, присвячене практиці медитації, усвідомленості та внутрішнього спокою. Його відзначають у різних країнах світу (у різні дати залежно від традиції та організаторів), щоб нагадати про важливість ментального здоров’я. Мета цього дня — популяризувати медитацію як простий і доступний спосіб зниження стресу, покращення концентрації та гармонізації емоційного стану. Медитація використовується в різних культурах і духовних традиціях уже тисячі років — від буддистських практик до сучасних психологічних методик усвідомленості (mindfulness).

А ще 21 травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Головна мета цього дня — підкреслити цінність культурного різноманіття у світі та важливість діалогу між різними народами, традиціями й світоглядами. Свято нагадує, що культурні відмінності — це не бар’єр, а ресурс для взаємного збагачення та розвитку суспільства. Особливу увагу приділяють ідеї толерантності, взаємоповаги та мирного співіснування. Через культуру — музику, мову, мистецтво, кухню та традиції — люди краще розуміють одне одного і долають стереотипи.

