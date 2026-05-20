Шукають уже два тижні: підліток зник безвісти на Рівненщині, поліція почала операцію

Зниклий хлопець

На Рівненщині вже два тижні тривають масштабні пошуки 15-річного підлітка Романа Кирилюка. Хлопець зник безвісти на початку травня, і відтоді про нього немає жодної звістки. До операції залучені сотні людей та спецтехніка.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Підліток зник 5 травня у селі Олександрія Рівненського району. Відтоді про його місцеперебування нічого не відомо. Попри те, що минуло вже 14 днів, масштабні пошукові роботи не зупиняються ні на хвилину.

До розшуку неповнолітнього задіяні великі сили правоохоронців та громадськості. Щодня спеціальні загони обстежують кілометри складної місцевості.

«До пошуків залучені поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, лісники та місцеві жителі. Щодня вони обстежують лісові масиви, покинуті будівлі. Водолази ретельно перевіряють усі навколишні водойми», — зазначили в поліції.

Також територію перевіряють за допомогою безпілотних літальних апаратів, а фахівці аналізують записи камер системи відеоспостереження «Безпечне місто».

Прикмети хлопця

Правоохоронці звертаються до всіх громадян з проханням уважно ознайомитися з зовнішнім виглядом підлітка. Роман має помітну рису зовнішності, яка може допомогти його ідентифікувати.

Прикмети хлопця:

зріст близько 185 сантиметрів;

середньої тілобудови;

сірі очі;

волосся пофарбоване у бордовий колір.

Куди повідомляти інформацію

Поліція закликає водіїв, місцевих мешканців та всіх, хто міг бачити схожого підлітка, негайно вийти на зв’язок.

«Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Романа або ви бачили його, повідомте за телефонами: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 або на спецлінію 112«, — йдеться у зверненні правоохоронних органів.

Нагадаємо, у селі Колки на Рівненщині на початку квітня зникли двоє маленьких братів віком 2 та 4 роки. Того ж дня у річці Горинь знайшли тіло молодшого хлопчика та дитячий велосипед.

Пошуки 4-річного Дмитра тривали понад 10 днів. До операції залучили рятувальників, поліцейських, прикордонників, волонтерів, а також дрони та ехолоти. Згодом тіло дитини виявили у річці приблизно за кілометр від місця зникнення.

Також, у місті Шахтарське на Дніпропетровщині 16 березня зникла 20-річна місцева жителька, яка ввечері пішла з дому та не повернулася. До пошуків залучили правоохоронців і Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарєс» зі службовими собаками.

Під час обстеження лісосмуг, очеретів і прилеглих територій кінологи виявили тіло дівчини у водоймі приблизно за 80 метрів від місця перебування рибалки. Пошукова операція тривала менш ніж дві з половиною години.

