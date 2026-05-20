Перший рівень небезпеки: Україну накриє нашестя негоди, омине лише кілька областей (мапа)

Гроза / © pixabay.com

В Україні 20 травня очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про грози майже по всій території країни, а в окремих областях — прогнозуються град та сильний вітер.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом, вдень грози пройдуть у більшості регіонів. Водночас негода омине частину західних областей, зокрема Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Волинську.

У південних, центральних областях, за винятком Полтавщини, а також на Житомирщині місцями можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий. Через негоду можуть виникнути труднощі в роботі енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також у русі транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 20 травня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попереджали, що Київ та область 20 травня опиниться під ударом негоди через наближення потужного атмосферного фронту.

