Перший рівень небезпеки: Україну накриє нашестя негоди, омине лише кілька областей (мапа)
Українців попередили про небезпечні погодні явища у вівторок, 20 травня. Частину регіонів накриють грози, а подекуди очікуються град і сильний вітер.
В Україні 20 травня очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про грози майже по всій території країни, а в окремих областях — прогнозуються град та сильний вітер.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
За прогнозом, вдень грози пройдуть у більшості регіонів. Водночас негода омине частину західних областей, зокрема Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Волинську.
У південних, центральних областях, за винятком Полтавщини, а також на Житомирщині місцями можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с.
Синоптики оголосили I рівень небезпечності — жовтий. Через негоду можуть виникнути труднощі в роботі енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також у русі транспорту.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що Київ та область 20 травня опиниться під ударом негоди через наближення потужного атмосферного фронту.