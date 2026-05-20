Частина українців може отримати до 59 тисяч грн від Німеччини: кому доступна допомога

В Україні частина соціально вразливих громадян зможе отримати грантову допомогу на розвиток підприємництва. Йдеться про підтримку до 59 тисяч гривень у межах міжнародної ініціативи Joint Emergency Response in Ukraine, яка реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини.

Хто може отримати грант

Програма діятиме для жителів Харківщини. Подати заявку зможуть підприємці та самозайняті особи з двох громад:

Харківської територіальної громади;

Височанської територіальної громади.

Допомога орієнтована на соціально вразливі категорії населення. Зокрема, претендувати на грант можуть люди з інвалідністю, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи, самотні батьки та матері, багатодітні родини, сім’ї, які постраждали від війни, домогосподарства з вагітними жінками або дітьми до шести місяців, а також малозабезпечені сім’ї.

Водночас заявники мають відповідати й додатковим умовам. Вони повинні бути самозайнятими особами або ФОПами, мати прозору звітність, бути готовими пройти бізнес-навчання та створити відеовізитівку.

Скільки грошей можна отримати

Розмір грантової допомоги становить до 59 тисяч гривень, що еквівалентно приблизно 1330 доларам.

Кошти можна буде використати на потреби бізнесу. Зокрема, 80% гранту передбачено на придбання обладнання, ще 20% — на купівлю розхідних матеріалів.

Крім фінансової підтримки, учасникам програми запропонують експрес-навчання з підприємництва та індивідуальні консультації.

Як подати заявку

Щоб взяти участь у програмі, потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму. Після цього дані заявників передадуть координаторам проєкту для подальшого розгляду.

Водночас організатори попереджають: отримання допомоги не гарантується всім зареєстрованим. Якщо кількість охочих перевищить доступний бюджет, можуть застосувати додаткові критерії відбору.

