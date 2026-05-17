Ліміти на перекази: яку суму можна відправити родичу без перевірок банку

Без додаткових перевірок та лімітів ви можете переказати родичу до 30 000 грн / © Національний банк України

В Україні продовжують діяти обмеження на грошові перекази між фізичними особами (P2P-платежі). Фінансовий моніторинг банківських установ базується на положеннях меморандуму, укладеного наприкінці 2024 року, який регулює обсяги вихідних транзакцій для клієнтів, чиї доходи не мають документального підтвердження.

Які суми не потребують підтвердження

Станом на травень 2026 року українські банки застосовують диференційований підхід до встановлення щомісячних лімітів на вихідні перекази. Розмір доступної суми залежить від рівня ризику, який фінансова установа присвоїла клієнту:

До 100 000 грн на місяць — ліміт для користувачів із середнім рівнем ризику

До 50 000 грн на місяць — обмеження для осіб, віднесених до категорії підвищеного ризику

Ці ліміти поширюються на всі види вихідних операцій, незалежно від того, чи проводиться платіж за номером картки, чи за реквізитами IBAN.

Якщо клієнт має потребу переказувати більші суми, він повинен надати банку документи, що підтверджують джерело походження коштів (довідку про доходи, виписку про сплату податків тощо).

Крім внутрішніх банківських лімітів, часті фінансові операції між приватними особами можуть стати об’єктом уваги податкових органів. Згідно з українським законодавством, грошові подарунки та допомога між родичами першого та другого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, брати, сестри) не підлягають оподаткуванню.

Проте для уникнення непорозумінь важливо правильно ідентифікувати платіж. Це дозволяє довести, що отримані кошти є матеріальною підтримкою, а не прихованим доходом від підприємницької діяльності.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради розглядає законопроєкт №14327, який є фінальним кроком для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Документ обіцяє українцям миттєві та дешеві перекази до ЄС, але ціною радикальних змін: створення реєстру банківських рахунків і фактичного розширення доступу поліції, податкової та інших органів до фінансових даних громадян.

