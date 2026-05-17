Невидимий шкідник: як за один день прибрати павутинного кліща вдома

Павутинний кліщ — розповсюджувач багатьох небезпечних захворювань

Реклама

Павутинний кліщ на кімнатних рослинах — це маленький ворог, який може завдати значної шкоди вашим улюбленцям. Але є спосіб швидко його позбутися, причому всього за один день, якщо діяти рішуче та правильно. Якщо ви помітили тонку павутинку та жовті плями на листі, час вживати заходів.

Про це пише «Добрі новини».

Як розпізнати появу павутинного кліща на рослині:

На зворотному боці листя з’явилося безліч невеликих світлих точок

На частинах рослин з’явилася тонка павутинка

На кінчиках пагонів помітні колонії шкідників

Листя поступово біліє, втрачає колір і гине, рослина припиняє зростання, скидає бутони та квіти

Як швидко та ефективно позбутися павутинного кліща

Для цього підійде саморобний розчин на основі господарського мила. Просто натріть трохи мила в теплу воду та добре перемішайте. Отриманим розчином обприскайте рослини, приділяючи особливу увагу нижній стороні листків, де павутинні кліщі найчастіше ховаються. Мильний розчин знищує кліщів, покриваючи їх дихальні шляхи та не дозволяючи дихати.

Реклама

Ще один ефективний спосіб — використання спиртового розчину. Змочіть ватний тампон спиртом і протріть листя. Спирт вбиває кліщів, але не шкодить рослині. Також можна використовувати ефірну олію, наприклад, м’яти або розмарину, змішавши кілька крапель з водою і обприскавши рослини. Цей аромат стане неприємним для кліщів, а для вас буде приємним бонусом.

Не забувайте про вентиляцію приміщення та підтримання нормального рівня вологості. Павутинні кліщі розмножуються в сухому середовищі, тож підвищення вологості повітря стане ще одним кроком до їх усунення.

Новини партнерів