Невидимый вредитель: как за один день убрать паутинного клеща дома

Паутинный клещ — распространитель многих опасных заболеваний

Реклама

Паутинный клещ на комнатных растениях — это маленький враг, который может нанести значительный вред вашим любимцам. Но есть способ быстро избавиться от него, причем всего за один день, если действовать решительно и правильно. Если вы заметили тонкую паутинку и желтые пятна на листьях, пора принимать меры.

Об этом пишет «Добрі новини».

Как распознать появление паутинного клеща на растении:

На оборотной стороне листьев появилось множество небольших светлых точек

На частях растений появилась тонкая паутинка

На кончиках побегов заметны колонии вредителей

Листья постепенно белеют, теряют цвет и погибают, растение прекращает рост, сбрасывает бутоны и цветы.

Как быстро и эффективно избавиться от паутинного клеща

Для этого подойдет самодельный раствор на основе хозяйственного мыла. Просто натрите немного мыла в теплую воду и хорошо перемешайте. Полученным раствором опрыскивайте растения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где паутинные клещи чаще всего прячутся. Мыльный раствор уничтожает клещей, покрывая их дыхательные пути и не позволяя дышать.

Реклама

Еще один эффективный способ — использование спиртового раствора. Смочите ватный тампон спиртом и протрите листья. Спирт убивает клещей, но не вредит растению. Также можно использовать эфирное масло, например, мяты или розмарина, смешав несколько капель с водой и опрыскав растения. Этот аромат станет неприятным для клещей, а вам будет приятным бонусом.

Не забывайте о вентиляции помещения и поддержании нормального уровня влажности. Паутинные клещи размножаются в сухой среде, поэтому повышение влажности воздуха станет еще одним шагом к их устранению.

Новости партнеров