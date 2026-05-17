В Украине стало больше смертельных аварий с электросамокатами: тревожная статистика МВД

В Украине стремительно возросло количество смертельных ДТП с электросамокатами. На 845 ДТП за последний год уже 19 погибших. Отдельный учет аварий с участием низкоскоростного электротранспорта ведется с 2024 года.

Такую статистику сообщили в Министерстве внутренних дел по запросу Судебно-юридической газеты.

С начала 2022 года в Украине постоянно растет популярность электросамокатов — это достаточно доступный транспорт, которым можно быстро добраться до работы или места встречи. Его можно дешево арендовать и добраться туда, куда общественный транспорт не доезжает.

С ростом популярности электросамокатов растет и негативная статистика: за 2025 год зафиксировано 845 ДТП с участием такого транспорта. В результате ДТП с электросамокатами известно по меньшей мере о 19 погибших украинцах.

В 2024 году количество ДТП с участием электросамокатов было вдвое меньше — полиция зафиксировала 503 таких случая. В них погибли 12 человек, 538 человек получили травмы.

За первые три месяца 2026 года статистика также не лучше: на сейчас зафиксировано 94 ДТП с электросамокатами, в которых погибли два человека, еще 107 человек были травмированы.

Эти данные свидетельствуют, что легкий электротранспорт в Украине нуждается в жестком регулировании.

Сейчас люди собирают голоса на петиции за введение обязательного получения водительского удостоверения для езды на электросамокатах. Петиция набрала всего 2060 голосов из 25 тысяч необходимых. Инициатива аргументируется ростом количества ДТП, травмированием людей и созданием опасности в городском движении.

Автор петиции отметила, что довольно часто те, кто ездят на электросамокатах, делают это в пешеходных зонах, где травмируют людей, а также нередко ездят по несколько человек на одном самокате. Также автор добавила, что аналогичные ограничения следует ввести на моноколеса и другие похожие средства передвижения.

Судебная практика в Украине по ДТП с участием электросамокатов подтверждает их официальный статус как транспортных средств. Поэтому водители электросамокатов несут как административную, так и уголовную ответственность на общих основаниях.

К примеру, Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 17 000 грн и лишение водительских прав на один год для водителя, который передвигался по проезжей части с признаками опьянения и отказался от медосмотра. Мужчина на суде заявлял, что самокат не является механическим транспортом.

Винницкий городской суд приговорил несовершеннолетнего к 2 годам лишения свободы и обязал уплатить около 159 тыс. грн материального и морального ущерба. Подросток, управляя арендованным электросамокатом, нарушил ПДД, выехал на тротуар и сбил женщину, нанеся ей телесные повреждения средней степени тяжести.

Несмотря на то, что по закону электросамокаты признаются транспортными средствами, в Украине нет требования относительно водительских удостоверений или обязательной регистрации для них.

Как электросамокаты калечат детей в Украине

Напомним, резонансный инцидент во Львове, где 14-летний подросток на электросамокате сбил двухлетнюю девочку, вызвав ей перелом челюсти, снова обострил общественную дискуссию насчет «самокатной анархии».

В социальных сетях люди возмущаются и призывают ввести строгие ограничения: разрешить вождение самокатов только с 18 лет, обязать сдавать экзамены по ПДД, а за нарушения ввести штрафы и конфискацию.

Пока патрульная полиция не имеет достаточных рычагов влияния, поскольку четких правил дорожного движения для легкого электротранспорта до сих пор не существует. Приравнивание самокатов к транспортным средствам позволяет привлекать к ответственности только в единичных случаях — например, за нетрезвое управление или непосредственно во время ДТП.

Попытки местных властей, в частности в Ивано-Франковске, запретить движение самокатов в пешеходных зонах оказались неэффективными из-за отсутствия механизмов наказания нарушителей, поэтому эксперты предлагают приравнять их в правах и обязанностях к велосипедистам.

Решить проблему призванный законопроект №3023, который Верховная Рада приняла в первом чтении еще в 2020 году. Как сообщила глава профильного подкомитета Оксана Савчук, в октябре 2025 года были рассмотрены все правки. Документ внедряет новую категорию участников дорожного движения — пользователей легкого электротранспорта, возлагающих на них полную ответственность за нарушение.

Однако рассмотрение документа Комитетом по транспорту и инфраструктуре затягивается, вероятно, из-за лоббирования интересов прокатных компаний, которые до сих пор не обеспечивают страхование пользователей. Тем временем статистика травматизма в Украине уже превысила 800 пострадавших.

