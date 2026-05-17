В Україні побільшало смертельних аварій з електросамокатами: тривожна статистика МВС

В Україні стрімко зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами. На 845 ДТП за останній рік — уже 19 загиблих. Окремий облік аварій за участі низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року.

Таку статистику повідомили у Міністерстві внутрішніх справ на запит Судово-юридичної газети.

Від початку 2022 року в Україні невпинно росте популярність електросамокатів — це доволі доступний транспорт, яким можна швидко дістатися до роботи чи місця зустрічі. Його можна дешево орендувати та дістатися туди, куди громадський транспорт не доїжджає.

Зі зростанням популярності електросамокатів росте і негативна статистика: за 2025 рік зафіксовано 845 ДТП за участю такого транспорту. Унаслідок ДТП з електросамокатами відомо про щонайменше 19 загиблих українців.

У 2024 році кількість ДТП за участю електросамокатів була вдвічі меншою — поліція зафіксувала 503 такі випадки. У них загинули 12 людей, 538 людей зазнали травм.

За перші три місяці 2026 року статистика також не краща: нині зафіксовано 94 ДТП з електросамокатами, в яких загинуло двоє людей, ще 107 людей були травмовані.

Ці дані свідчать, що легкий електротранспорт в Україні потребує жорсткого регулювання.

Наразі люди збирають голоси на петиції за запровадження обов’язкового отримання посвідчення водія для їзди на електросамокатах. Петиція набрала всього 2060 голосів з 25 тисяч необхідних. Ініціативу аргументують зростанням кількості ДТП, травмуванням людей та створенням небезпеки у міському русі.

Авторка петиції зазначила, що доволі часто ті, хто їздять на електросамокатах, роблять це у пішохідних зонах, де травмують людей, а також нерідко їздять по кілька людей на одному самокаті. Також авторка додала, що аналогічні обмеження слід запровадити на моноколеса та інші подібні засоби пересування.

Судова практика в Україні щодо ДТП за участю електросамокатів підтверджує їхній офіційний статус як транспортних засобів. Через це водії електросамокатів несуть як адміністративну, так і кримінальну відповідальність на загальних підставах.

До прикладу, Хмельницький апеляційний суд залишив чинними штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення водійських прав на один рік для керманича, який рухався проїжджою частиною з ознаками сп’яніння та відмовився від медогляду. Чоловік на суді заявляв, що самокат не є механічним транспортом.

Вінницький міський суд засудив неповнолітнього до 2 років позбавлення волі та зобов’язав сплатити близько 159 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. Підліток, керуючи орендованим електросамокатом, порушив ПДР, виїхав на тротуар і збив жінку, завдавши їй тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Попри те, що за законом електросамокати визнаються транспортними засобами, в Україні немає вимоги щодо наявності водійських посвідчень чи обов’язкової реєстрації для них.

Як електросамокати калічать дітей в Україні

Нагадаємо, резонансний інцидент у Львові, де 14-річний підліток на електросамокаті збив дворічну дівчинку, спричинивши їй перелом щелепи, знову загострив суспільну дискусію щодо «самокатної анархії».

У соціальних мережах люди обурюються та закликають запровадити суворі обмеження: дозволити водіння самокатів лише з 18 років, зобов’язати складати іспити з ПДР, а за порушення впровадити штрафи та конфіскацію.

Наразі патрульна поліція не має достатніх важелів впливу, оскільки чітких правил дорожнього руху для легкого електротранспорту досі не існує. Прирівняння самокатів до транспортних засобів дозволяє притягувати до відповідальності лише в поодиноких випадках — наприклад, за нетверезе кермування чи безпосередньо під час ДТП.

Спроби місцевої влади, зокрема в Івано-Франківську, заборонити рух самокатів у пішохідних зонах виявилися неефективними через брак механізмів покарання порушників, тому експерти пропонують прирівняти їх у правах та обов’язках до велосипедистів.

Розв’язати проблему покликаний законопроєкт №3023, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні ще у 2020 році. Як повідомила голова профільного підкомітету Оксана Савчук, у жовтні 2025 року було розглянуто всі правки. Документ впроваджує нову категорію учасників дорожнього руху — користувачів легкого електротранспорту, що покладає на них повну відповідальність за порушення.

Проте розгляд документа Комітетом з питань транспорту та інфраструктури затягується, ймовірно, через лобіювання інтересів прокатних компаній, які досі не забезпечують страхування користувачів. Тим часом статистика травматизму в Україні вже перевищила 800 постраждалих осіб.

