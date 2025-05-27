Чи можуть оштрафувати за нетверезу їзду на електросамокаті: що каже суд

Електросамокати

Реклама

Івано-Франківський міський суд закрив праву проти мешканця Прикарпаття, якого поліція оштрафувала за керування електросамокатом у стані сп’яніння.

Про це йдеться в постанові Івано-Франківського міського суду від 15 травня.

Суд визнав, що самокат не є транспортним засобом, тому його водій не підпадає під дію статті про «п’яну їзду».

Реклама

Інцидент стався 18 березня на площі Ринок: чоловіка на електросамокаті Bolt зупинили правоохоронці та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (штраф до 17 тис. грн). Медичний огляд підтвердив алкогольне сп’яніння, але в суді захист довів, що самокат не відповідає визначенню транспорту.

Згідно з ПДР, до транспортних засобів належать авто, тролейбуси та механізми з двигуном потужністю понад 3 кВт.

«У матеріалах справи немає жодних ідентифікаційний ознак електросамоката. Захисник вказав, що його модель є аналогічною моделі самокату Kugoo M4, який має мотор з потужністю електродвигуна 0,5 кВт. Це вказує на те, що електросамокат Bolt не відноситься до механічного транспортного засобу», — йдеться в повідомленні.

Суддя закрила справу через відсутність складу правопорушення. Рішення можуть оскаржити.

Реклама

Нагадаємо, немовля з вадою серця загинуло через небажання матері його лікувати.