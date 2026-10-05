Крісті Пайк

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У США з’явилися нові деталі невдалої страти Крісті Пайк — 50-річної засудженої до смертної кари, яка пережила дві дози пентобарбіталу.

Як повідомляє UNILAD із посиланням на Associated Press, йдеться про паперовий прес розміром приблизно з м’ячик для гольфу.

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Його розмістили на виступі всередині камери після введення препаратів.

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Точне призначення предмета офіційно не пояснили. Водночас його поява, за даними AP, була сигналом про те, що так звані смертельні препарати вже ввели.

Після цього почався п’ятихвилинний відлік, а потім завісу опустили. Однак приблизно через три хвилини її знову підняли.

Після двох доз Пайк залишилася живою

Крісті Пайк мали стратити 30 вересня у виправній установі Riverbend Maximum Security Institution у штаті Теннессі. Вона стала б першою жінкою більш ніж за 200 років, яку стратили б у штаті.

Однак процедура пішла не за планом. Пайк отримала дві дози пентобарбіталу, але не померла.

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Після другої дози її доправили до лікарні. Наразі 50-річна жінка залишається живою, але без свідомості, а медики намагаються стабілізувати її стан і вивести препарат із організму.

Адвокати Пайк заявляли, що під час процедури її було чути — вона плакала, схлипувала та голосно дихала.

Причину, через яку препарат не подіяв належним чином, офіційно поки не встановлено. Губернатор Теннессі Білл Лі доручив провести розслідування.

Свідки розповіли, що відбувалося у камері

Журналісти, які спостерігали за стратою, описали ситуацію як надзвичайну.

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Репортерка WPLN Кетрін Свіні розповіла, що після двох етапів введення препарату Пайк продовжувала дихати.

«Вона все ще дихала наприкінці. Дихання було дуже нерівним. У якийсь момент вона підняла голову й озирнулася. Вона сказала, що відчуває печіння і біль у певному місці, і запитала, чи це нормально. Нічого з цього не було нормальним», — розповіла Свіні.

Ведуча WKRN Торі Гесснер також описала звуки, які було чути з камери після того, як завісу знову опустили.

За її словами, спочатку Пайк то хропіла, то замовкала. Після того як завісу остаточно закрили о 20:05, хропіння стало постійним і згодом змінилося на звук, схожий на хропіння зі свистом.

Навіть о 20:53, коли мікрофон у камері вимкнули, свідки все ще чули хропіння.

Після цього журналістів попросили залишити галерею.

Чому пентобарбітал міг не подіяти

На тлі невдалої страти питання виникли не лише щодо самої процедури, а й щодо того, як саме препарат потрапив в організм Пайк.

Професор клінічної хірургії медичного коледжу Університету штату Огайо Джонатан Гронер пояснив UNILAD, що за правильного введення пентобарбітал, імовірно, не має спричиняти сильного дискомфорту. Однак при неправильному введенні ситуація може бути іншою.

За його словами, препарат менш ефективний, якщо він витікає з вени або внутрішньовенний катетер фактично не потрапляє в кровоносну судину. У такому разі препарат може опинитися під шкірою, а не в кровообігу, через що не спрацює належним чином.

Представниця Департаменту виправних установ Теннессі Дорінда Картер заявила, що під час процедури було виконано всі передбачені штатом кроки.

«Хімічна речовина для смертельної ін’єкції, передбачена протоколом, стабільно була ефективною, а протокол не передбачає додаткових процедур понад ті, які були проведені цього вечора», — заявила вона.

Після невдалої страти всі заплановані страти в Теннессі до кінця року скасували. Чи буде штат у майбутньому повторно проводити смертну кару Пайк, наразі невідомо.

Крісті Пайк провела близько трьох десятиліть у камері смертників. Її засудили за вбивство 18-річної Коллін Слеммер 1995 року.

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