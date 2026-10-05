Лікарі казали, що це грижа: жінка 10 разів зверталася по допомогу, але діагноз виявився гіршим

Жінка / © pexels.com

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37-річна мати трьох дітей Лідія Саутем протягом кількох місяців 10 разів зверталася до медиків зі скаргами на рясні менструації, здуття, біль у животі та ущільнення, що прощупувалися. Тривалий час її симптоми помилково пояснювали наявністю грижі.

Про це повідомляє видання egeszsegkalauz.hu.

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Правильний діагноз жінці поставили лише після того, як одна з лікарок серйозно поставилася до скарг і призначила додаткові обстеження. У Лідії виявили низькодиференційовану серозну карциному яєчників 4-ї стадії — рідкісну форму раку, яка росте повільніше, ніж інші види, та частіше трапляється у жінок молодого віку. Через пізнє виявлення пухлина поширилася за межі яєчників у черевну порожнину.

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У межах лікування пацієнтка перенесла складну хірургічну операцію, під час якої їй видалили матку, яєчники, фаллопієві труби та інші уражені тканини. Наразі Лідія перебуває в стані ремісії, що свідчить про значне зменшення або відсутність проявів хвороби, хоча це й вимагає подальшого медичного спостереження.

Як зазначають фахівці, раннє виявлення раку яєчників ускладнене тим, що його симптоми (здуття живота, біль у тазі, швидке відчуття насичення, аномальні кровотечі чи часте сечовипускання) схожі на прояви менш небезпечних станів, таких як інфекції, розлади травлення чи фіброміоми.

Крім того, наразі не існує єдиного надійного скринінгового тесту для загальної популяції. А ультразвукове дослідження та аналіз на онкомаркер CA-125 застосовують лише за специфічними показаннями.

Серед факторів ризику розвитку патології медики називають вік, успадковані мутації в генах BRCA1, BRCA2 чи синдром Лінча, сімейну схильність та ендометріоз, хоча хвороба може виникати й за їх відсутності. Історія Лідії Саутем демонструє важливість ретельної діагностики, якщо нетипові або нові симптоми тривають тижнями, повторюються чи поступово погіршуються.

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