На сайт мережі АТБ здійснили хакерську атаку: що вимагають зловмисники (оновлено)

АТБ

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На сайт торговельної мережі АТБ нібито здійснили хакерську атаку. Зловмисники заявляють, що отримали доступ до всієї бази даних компанії та погрожують оприлюднити викрадену інформацію.

Про це повідомляють у Мережі.

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Хакери

Що відомо про атаку

На сайті нібито розмістили таймер із відліком часу. Хакери заявляють, що компанія має дві години на виконання їхніх вимог. У разі відмови вони погрожують оприлюднити викрадену інформацію у відкритому доступі.

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За словами зловмисників, їм вдалося отримати доступ до масштабного масиву даних. Йдеться, зокрема, про інформацію 7,9 млн клієнтів, паспортні дані 127,2 тис. співробітників, історію 11,48 млн замовлень, а також дані десятків тисяч постачальників.

Крім того, хакери стверджують, що заволоділи 68 тисячами облікових записів Active Directory та вихідним кодом 524 репозиторіїв GitLab.

Як доказ своїх заяв зловмисники опублікували фотографії нібито отриманих даних. Водночас наразі важливо зазначити, що наведені обсяги та склад викраденої інформації потребують незалежного підтвердження.

За нерозголошення даних хакери, за їхніми словами, вимагають від компанії $400 тисяч.

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Наразі немає незалежного підтвердження того, чи справді зловмисники отримали доступ до всієї бази даних АТБ та який саме обсяг інформації міг бути викрадений.

Інформація уточнюється.

Реакція АТБ

У компанії підтвердили хакерську атаку на сайт.

«Дійсно, хакерська атака на ресурси компанії, ніяких даних не було затронуто, бо на ресурсах ніяких персональних даних не зберігається. небезпеки немає», — підкреслив в коментарі РБК-Україна Сергій Демченко, прессекретар АТБ.

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Пресслужба мережі у коментарі «Суспільному» зазначила, що невдовзі усі сервери будуть відновлені.

Раніше у роботі цифрових сервісів «Нової пошти» стався збій через DDoS-атаку. Компанія заявила, що контролює ситуацію та протидіє кібератаці, а ІТ-фахівці запустили резервні схеми роботи. Користувачі повідомляли про проблеми із застосунком, особистим кабінетом, входом до системи та створенням чи завантаженням ТТН.

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