Тімур Мірошниченко відверто розповів про свій шлюб та назвав його головні правила

Інна та Тимур Мірошниченки / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Український телеведучий Тімур Мірошниченко розкрив секрет міцного шлюбу з Інною та назвав головні правила, які допомагають їм зберігати близькість у стосунках.

Пара разом уже вісім років. За цей час подружжя встигло пройти через чимало життєвих змін. Тімур переконаний, що універсальної формули щасливого шлюбу не існує. Водночас є речі, без яких гармонійні стосунки складно уявити. Однією з них ведучий називає чесну розмову. Іншою — вміння чути партнера.

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«Рецепти стосунків дуже індивідуальні. Щось з кимось працює, щось ні, правда? Для нас важливо говорити й чути одне одного. Якщо у вас накопичуються якісь образи, то їх можна притримати при собі, звісно. Але недовго, бо що довше вони у вас, то більше "гниють". Тому якщо маєте образи чи претензії, краще проговорити з партнером. У моменті не варто, але згодом, щоб налагодити загальний клімат у парі — однозначно», — пояснив Тімур на шоу «Хто зверху?».

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Інна та Тимур Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

Водночас Мірошниченко наголошує: навіть найближчим людям інколи потрібно дати простір для власних емоцій. На його думку, не кожну ситуацію потрібно одразу виправляти чи намагатися припинити переживання коханої людини. Іноді достатньо просто бути поруч і дозволити партнеру прожити свій стан.

«Також потрібно давати можливість своїй половинці побути в тому стані, в якому зараз необхідно. Хочеться поплакати — дайте час. Можна приголубити, але спершу мають вийти абсолютно різні емоції. Це нормальний природній процес. І обов’язково — не перетинати кордони. Навіть якщо здається, що це ж ваш чоловік чи дружина, тому можна говорити й вчиняти будь-що — в жодному разі! Особисті кордони мають залишатися в межах», — наголосив телеведучий.

Інна та Тимур Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

Водночас Тімур та Інна не лише обговорюють складні моменти, а й активно прислухаються до думки одне одного. Ведучий зізнався, що саме дружина залишається першою людиною, до якої він звертається по пораду.

«Я взагалі все питаю у дружини (сміється). Завжди. Кохана — перша, з ким раджусь, і чия думка для мене насамперед важлива», — розповів Мірошниченко.

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Інна та Тимур Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

Та є одна сфера, яку подружжя свідомо залишає за межами сімейного часу. Йдеться про роботу: за словами Тімура, вони майже не обговорюють професійні справи одне одного, аби не витрачати на це дорогоцінний час удвох.

Нагадаємо, нещодавно дружина Мірошниченка відверто заговорила про усиновлених дітей та зазначила, що любов приходить не одразу.

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