69-річна Людмила Смородіна розсекретила свої стосунки і чому після заручин відмовляється вийти заміж

Людмила Смородіна / © instagram.com/smorodina_lyuda

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Українська акторка Людмила Смородіна розсекретила свої нові стосунки і здивувала, чому після заручин відмовляється виходити заміж.

Народна артистка України вже як 10 років перебуває в статусі нареченої. Проте вона не виходить заміж офіційно. Людмила Смородіна в інтерв’ю Аліна Доротюк зізнається, що не збирається укладати шлюб. Знаменитість запевняє, що їй так комфортно і її все цілком влаштовує. Також 69-річна акторка говорить, що їй необхідний власний простір. Тож, із коханим вона живе окремо, але зустрічається.

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«Я в стосунках. Освідчення вже давно було. 10 років тому! Я ніколи не дійду до шлюбу офіційного, я не хочу, мені це вже не потрібно. Мені дуже комфортно самій, я це відчула. Мені чоловік заважає, тому ми так… Окремо і бачимося», — ділиться артистка.

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Людмила Смородіна / © instagram.com/smorodina_lyuda

Людмила Смородіна також додала, що стосунки насправді для неї зараз не головне. За словами знаменитості, її цікавить не це. От що для акторки зараз справді важливо, так це пройти ці тяжкі часи, не втратити глузд і роботу.

«Може, мені вже пізно будувати щось нове. Я втратила ось цей момент, що я раніше любила: закоханість, ось цей стан. Зараз у мене — це вижити в цих обставинах, не втратити глузд і роботу», — поділилась акторка.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Майкл Дуглас шокував, як 40 років приховував роман із колегою. Ці стосунки артиста викрила його перша дружина.

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