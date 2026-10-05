Це зазвичай викидають у смітник: покладіть його в миску з фруктами — і плодові мушки зникнуть

Як позбутися плодових мушок: допоможе звичайний винний корок

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Плодові мушки можуть за кілька днів заполонити кухню, особливо якщо на столі лежать стиглі або перезрілі фрукти. Втім, позбутися їх можна не лише за допомогою спеціальних засобів. Один із простих домашніх способів передбачає використання звичайного винного корка.

Про це пише польський портал Deccoria.

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Просто вставте винного корка цілим або розріжте навпіл і покладіть між фруктами в мисці. Його найбільша перевага — пориста структура, яка дозволяє їй поглинати частину вологи з навколишнього середовища.

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Вчені з Бургундського університету у Франції підтвердили, що корок поглинає водяну пару завдяки своїй пористій структурі. Його внутрішня оболонка має здатність зв’язувати молекули води, що дозволяє йому поступово поглинати вологу з навколишнього середовища.

Стиглі фрукти виділяють багато вологи, через що вони швидше псуються, особливо якщо їх щільно упаковати в кошик. Саме тоді з’являються плодові мушки, яких приваблює запах ферментованих фруктів. Корок може допомогти зменшити надлишок вологи, довше зберігаючи фрукти свіжими та роблячи вашу кухню менш привабливою для цих непроханих гостей. Варто використовувати цей простий метод, оскільки свіжі фрукти менш привабливі для плодових мушок, ніж прогнилі та зіпсовані продукти, що видають характерний запах. Тільки пам’ятайте одне: коли пробка стане вологою, вийміть її та дайте їй висохнути.

Якщо мухи вже оселилися на вашій кухні, одного лише корка буде недостатньо. На щастя, вам не потрібно одразу купувати спеціалізовані засоби. Ви можете зробити кілька простих пасток вдома, щоб позбутися цих надокучливих комах.

Оцет і засіб для миття посуду — налийте яблучний оцет у невелику миску та додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Запах оцту привабить мух, а рідина ускладнить їм перебування на плаву. Поставте цю пастку біля фруктової миски та регулярно міняйте її вміст.

Пастка для фруктів — Маєте під рукою перестигле яблуко або банан? Покладіть невеликий шматочок у банку та накрийте її харчовою плівкою. Зробіть кілька маленьких отворів у харчовій плівці. Мухи, яких приваблює запах, залетять всередину, але їм буде важко вибратися. Регулярно спорожняйте пастку.

Пилосос — Якщо комахи літають над стільницею або збираються біля вікна, ви можете спробувати пропилососити їх пилососом із відповідною насадкою. Це швидкий спосіб позбутися окремих мух, хоча він не вирішить проблему, якщо ваша кухня продовжує бути місцем їх розмноження.

М’ята та лаванда — інтенсивні аромати цих рослин можна використовувати як домашні засоби від комах. Свіжі трави можна розмістити на кухні або використати невелику кількість ароматичної олії. Однак цей метод не слід вважати ефективним способом знищення всієї популяції мух.

Найголовніше — позбутися того, що приваблює мух. Перестиглі фрукти негайно викидайте, а решту зберігайте в холодильнику або накрийте кришкою. Регулярно прибирайте залишки їжі, мийте фруктові миски та не залишайте брудний посуд у раковині. Це зробить ваші пастки ефективнішими, і мухи не матимуть причини повертатися.

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