Народна артистка здивувала, як "за копійки" купила квартиру у центрі Києва біля Офісу президента

Людмила Смородіна / © instagram.com/smorodina_lyuda

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Народна артистка України Людмила Смородіна, яка раніше розсекретила свої стосунки, здивувала, як «за копійки» придбала квартиру в центрі Києва біля Офісу президента.

Знаменитість мешкала з чоловіком на вулиці Золотоворітська. Однак після розлучення пара продала квартиру і кошти поділила навпіл. Чоловікові швидко придбали нове житло, а от акторці довелося пошукати. Артистка розглядала квартири, які були б поруч із її роботою і щоб влаштовувало фінансово. Врешті, брокерка знайшла для Людмили Смородіної потрібний варіант. Однак акторка спершу навіть не повірила, що так дешево продається квартира.

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«Ми, коли розійшлись із чоловіком, квартиру продали. Квартира була на Золотоворітській, гарна була. Нам треба було купити дві квартири. Ми йому купили на Політеху, а мені шукали. Жіночка, яка шукає мені квартиру, прибігає на репетицію в театрі. Вона каже, що знайшли такий варіант поруч! Каже мені вулицю, а я їй, що такого не може бути. Вона мені говорить ціну, а я кажу, що такого не може бути», — пригадує знаменитість в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Людмила Смородіна / © instagram.com/smorodina_lyuda

Спочатку Людмила Смородіна була скептично налаштована. Акторка не вірила, що квартира може продаватися так дешево. Вона навіть вважала, що там просто жахливі умови. Однак коли артистка сама побачила квартиру, то одразу ж зрозуміла, що хоче там жити.

«Підходимо до цього будинку, заходимо, а я ще й вередую. Ми піднімаємося на третій поверх, відкриває жінка двері, а я глянула в коридор, а там точно, як у мене на Золотоворітській. Я зрозуміла, що я тут буду жити. Цього ж вечора я віддала завдаток. Вона з’їхала, а я там поселилась», — говорить артистка.

Людмила Смородіна / © instagram.com/smorodina_lyuda

Врешті, квартира вартувала Людмилі Смородіній 43 тисячі, хоча на той момент житло там продавалось від 65 тисяч. Артистка припускає, що так дешево продавали, оскільки хотіли чимшвидше її позбутися. Акторка також вважає, що для неї це було подарунком долі.

«Вона коштувала 43 тисячі, а на той час все коштувало 65 тисяч, дешевше не було. Брокерка мені пояснила, що квартира продавалась дуже багато разів. Не хотіла жінка продавати, вона там так любила жити. Разів три вони ставили цю квартиру на продаж, оце був четвертий раз. Син сказав їй, що вона має виїхати, а вона вже погано почувалась. Тому поставили так, щоб вона вже просто пішла. Але це доля!» — додала артистка.

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Нагадаємо, нещодавно актор Назар Задніпровський похизувався своїми квартирами в Києві. Артист також показав будинок, який отримав у спадок.

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