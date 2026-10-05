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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Гриб-парасолька: як відрізнити їстівний вид від небезпечних двійників у лісі

Попри високі смакові якості гриба-парасольки, недосвідчені та навіть досвідчені грибники ризикують переплутати його з отруйними двійниками — такими як гребінчастий гриб чи леопіта каштанова.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Гриб-парасолька

Гриб-парасолька / © Вікіпедія

Гриби-зонтики або парасольки вважаються досить смачними знахідками в лісі. Проте вони дуже схожі на певні небезпечні види, тому навіть грибники з досвідом не завжди можуть безпомилково визначити їх у лісі.

Цей гриб належить до родини шампіньйонових, пише Fermer blog.

Який вигляд має гриб-парасолька?

Капелюшок у гриба-парасольки може виростати до 20 сантиметрів у діаметрі. У молодих грибів він округлий чи майже кулястий, але з віком розкривається й набуває форми парасольки. Краї часом можуть бути загнуті всередину чи рифлені.

Забарвлення варіюється від світло-бежевого до темно-коричневого. Поверхня капелюшка вкрита лусочками, а м’якоть має добре виражений грибний аромат у свіжому вигляді. Якщо гриб розрізати, м’якоть почне червоніти.

Ніжка гриба довга, часом може досягати аж 25 сантиметрів заввишки, при цьому вона досить тонка — діаметром 2 сантиметри. На зрізі волокна також змінюють колір, стаючи червонуватими чи коричневими.

У молодого гриба на початку розвитку капелюшок щільно прилягає до ніжки й має округлу форму. Згодом він повністю покривається, тож гриб набуває характерного вигляду парасольки.

Вже у дорослих екземплярів помітними є пластинки, які щільно прикріплені до ніжки. Посередині капелюшка — темно-коричнева пляма, від якої до поверхні розходяться дрібніші лусочки такого ж кольору.

Де росте гриб-парасолька?

Найчастіше гриби ростуть на лісових галявинах та узліссях. Також їх можна побачити в садах та парках. Гриби ростуть групами, поодинокі екземпляри зустрічаються рідко.

Попри схожість з певними отруйними грибами, гриб-парасолька вважається їстівним видом. Для приготування використовують переважно капелюшки, оскільки вони м’які й приємні на смак.

Які є отруйні двійники?

Серед грибів-парасольок трапляються й отруйні різновиди, тому під час збору слід бути особливо уважними.

Гребінчастий гриб-парасолька має невеликий, більш закритий капелюшок діаметором до 4 сантиметрів. Його забарвлення світло-бежеве, а поверхня вкрита коричневими плямами.

Гребінчастий гриб / Фото: Zelensvit

Гребінчастий гриб / Фото: Zelensvit

Леопіта каштанова теж відрізняється невеликими розмірами. Її капелюшок виростає приблизно до 5 сантиметрів. У молодому віці гриб нагадує дзвіночок, а згодом повністю розкривається.

Отруйний гриб — Леопіта каштанова / Фото: Zelensvit

Отруйний гриб — Леопіта каштанова / Фото: Zelensvit

Парасолька червоніюча — смачний їстівний гриб, який можна зустріти в лісах, проте варто бути обачними через зовнішню схожість з деякими отруйними видами.

Раніше ми писали про те, які гриби збирати восени та як відрізнити корисні від небезпечних.

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