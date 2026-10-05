Тренер збірної Португалії розповів, чи готовий повернути Роналду до команди

Жорже Жезуш / © Associated Press

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Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш відповів на запитання, чи готовий він повернути легендарного форварда Кріштіану Роналду до національної команди.

"Я не знаю, що буде далі, для мене все залишається відкритим. Він повинен розібратися зі своїми справами до оголошення заявки.

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Якщо він матиме ігрову практику і захоче виступати за збірну — зможе повернутися, коли забажає, чому б і ні? Це було непорозуміння, і, на мою думку, його легко залагодити.

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З мого боку все гаразд. Коли саме це вирішиться? Цього я не знаю, побачимо", — наводить слова Жезуша видання A Bola.

За інформацією A Bola, Жезуш хоче залагодити конфлікт із Роналду та збирається викликати його до збірної на матчі Ліги націй у листопаді, й Кріштіану знає про це.

"Якщо він захоче, то повернеться до національної збірної. Ми можемо поговорити перед наступним збором, але рішення ухвалюватиме саме Кріш.

Саме він повинен вирішити, як хоче завершити свою кар'єру в національній збірній. Під час мого першого виклику до збірної я сказав: "Ти мені потрібен, мені потрібно, щоб ти був поруч зі мною, незалежно від того, граєш ти чи ні, ти мені потрібен". І зараз я кажу те саме", — цитує Жезуса видання Reuters.

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Позицію Жезуcа підтримав і президент Португальської федерації футболу Педру Проенса. Він назвав ситуацію з Роналду непорозумінням, яке має бути вирішене всередині команди.

"Він перебуває у складі національної збірної завдяки своїм спортивним заслугам, і це має бути беззаперечним. Ми маємо віддати належну шану Кріштіану Роналду", — заявив Проенса.

Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

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Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

30 вересня Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч Ліги націй із Данією. Після цього Роналду залишив розташування збірної Португалії й оголосив про це в соцмережах.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії. Сам 41-річний футболіст про це ще не оголошував.

Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Збірна Португалії виграла всі чотири матчі в нинішньому розіграші Ліги націй та стала першою командою, яка вийшла до плейоф.

У заключних поєдинках групового етапу Ліги націй португальці приймуть Данію (14 листопада) та на виїзді зіграють проти Уельсу (17 листопада).

Раніше повідомлялося, що Роналду загрожують санкції за самовільне залишення табору збірної Португалії.

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