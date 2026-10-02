Головний тренер збірної Португалії вперше публічно висловився про конфлікт із Роналду

Жорже Жезуш / © Associated Press

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Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш після перемоги над Данією (4:2) у матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27 вперше висловився про конфлікт із легендарним форвардом Кріштіану Роналду.

"Після матчу проти Норвегії подивимося, що буде. Головне — це те, що ми маємо робити. Те, що відбувається, не роз'єднує команду, не роз'єднало нас і не роз'єднає. Ніхто не може забрати те, що уособлює Кріштіану. Він — ікона, і це не підлягає обговоренню", — наводить слова Жезуша видання A Bola.

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Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

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Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

Згодом Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч Ліги націй із Данією. Після цього Роналду вирішив залишити розташування збірної Португалії й оголосив про це в соцмережах.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії. Сам 41-річний футболіст про це ще не оголошував.

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Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).

Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

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Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила заявку на матч проти Північної Ірландії у Лізі націй.

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