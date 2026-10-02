За пояс, від якого відмовився Усик: оголошено чемпіонський бій у надважкій вазі

Агіт Кабаєл / © Associated Press

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Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC, німецький боксер Агіт Кабаєл отримав наступного суперника. Обов'язковим претендентом на титул став албанець Нельсон Гіса.

Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.

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Титульний поєдинок відбудеться 28 листопада у німецькому Дюссельдорфі. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі, який дістався Кабаєлу після того, як від нього відмовився українець Олександр Усик.

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Тож для Кабаєла це буде перший захист пояса після отримання статусу офіційного чемпіона у червні 2026 року.

Агіт Кабаєл — Нельсон Гіса / x.com/Queensberry

У послужному списку 34-річного Кабаєла 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках на професійному рингу. Востаннє німець боксував у січні 2026 року, здолавши польського боксера Даміана Книбу технічним нокаутом у третьому раунді.

Гіса також залишається непереможним у професійному боксі. 42-річний албанець виграв усі свої 25 поєдинків (23 — нокаутом).

Кому зараз належать пояси, від яких відмовився Усик

WBC : Повноцінним чемпіоном організації став німецький боксер Агіт Кабаєл. Раніше він володів титулом тимчасового чемпіона і після рішення Усика був автоматично підвищений керівництвом WBC.

IBF : Цей пояс завоював хорват Філіп Хргович . Наприкінці серпня 2026 року в Лондоні він переміг технічним нокаутом молодого британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул.

WBO : Пояс наразі належить британцю Даніелю Дюбуа . Спочатку після відмови Усика титул передали Фабіо Вордлі, проте згодом Дюбуа відібрав його у співвітчизника в очному поєдинку. Бій-реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня 2026 року в Лондоні.

WBA (Super): Став вакантним. Спочатку організація підвищила до повноцінного чемпіона росіянина Мурата Гассієва (який володів титулом WBA Regular), але у вересні 2026 року WBA скасувала це рішення. Тепер головний пояс WBA Super буде офіційно розіграний 11 грудня 2026 року в мегафайті між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Тоді як Гассієв залишився лише з другорядним титулом WBA Regular.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

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