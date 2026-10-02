За пояс, от которого отказался Усик: объявлен чемпионский бой в супертяжелом весе

Агит Кабайел / © Associated Press

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, немецкий боксер Агит Кабайел получил следующего соперника. Обязательным претендентом на титул стал албанец Нельсон Гиса.

Об этом сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions.

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Титульный поединок состоится 28 ноября в немецком Дюссельдорфе. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, который достался Кабайелу после того, как от него отказался украинец Александр Усик.

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Для Кабайела это будет первая защита пояса после получения статуса официального чемпиона в июне 2026 года.

Агит Кабайел — Нельсон Гиса / x.com/Queensberry

В послужном списке 34-летнего Кабайела 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках на профессиональном ринге. Последний раз немец боксировал в январе 2026 года, одолев польского боксера Дамиана Кныбу техническим нокаутом в третьем раунде.

Гиса также остается непобедимым в профессиональном боксе. 42-летний албанец выиграл все свои 25 поединков (23 — нокаутом).

Кому сейчас принадлежат пояса, от которых отказался Усик

WBC : Полноценным чемпионом организации стал немецкий боксер Агит Кабайел. Ранее он владел титулом временного чемпиона и после решения Усика был автоматически повышен руководством WBC.

IBF : Этот пояс завоевал хорват Филипп Хргович . В конце августа 2026 года в Лондоне он победил техническим нокаутом молодого британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул.

WBO : Пояс сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа . Сначала после отказа Усика титул был передан Фабио Уордли, однако позже Дюбуа отобрал его у соотечественника в очном поединке. Бой-реванш между Дюбуа и Уордли запланирован на 17 октября 2026 года в Лондоне.

WBA (Super): Стал вакантным. Сначала организация повысила до полноценного чемпиона россиянина Мурата Гассиева (владевшего титулом WBA Regular), но в сентябре 2026 года WBA отменила это решение. Теперь главный пояс WBA Super будет официально разыгран 11 декабря 2026 года в мегафайте между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. В то время как Гассиев остался только со второстепенным титулом WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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