Первая победа под руководством Клоппа: Германия обыграла Сербию в Лиге наций

Сборная Германии / © Associated Press

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Сборная Германии обыграла Сербию в матче третьего тура группы 2 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 2:0.

Бундестим забила в ворота соперника по голу в каждом из таймов. На 39-й минуте счет во встрече открыл Том Бишоф.

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После перерыва немцы развили свое преимущество — на 61-й минуте точным ударом отличился Флориан Вирц, которому ассистировал Максимильян Миттельштадт.

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Для немецкой сборной это первая победа под руководством Юргена Клоппа. После назначения экс-тренера "Ливерпуля" команда в двух стартовых турах Лиги наций сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и сенсационно проиграла Греции (0:1).

В другом матче 3-го тура этого квартета Греция дома сыграла вничью с Нидерландами (2:2). Хозяева выиграли первый тайм с разницей в два мяча, однако после перерыва подопечные Хави совершили камбэк, сравняв счет за минуту до завершения основного времени поединка.

После трех туров Греция (7 очков) лидирует в этой группе. Второе место занимают Нидерланды (5 баллов). Германия (4 пункта) располагается на третьей позиции. Сербия (0) идет последней.

В следующем туре Германия на выезде сразится с Грецией, а Сербия в гостях встретится с Нидерландами. Оба матча состоятся 4 октября.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила заявку на матч против Северной Ирландии в Лиге наций.

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