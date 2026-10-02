Перша перемога під керівництвом Клоппа: Німеччина обіграла Сербію в Лізі націй

Збірна Німеччини / © Associated Press

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Збірна Німеччини обіграла Сербію в матчі третього туру групи 2 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 2:0.

Бундестім забила у ворота суперника по голу в кожному з таймів. На 39-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Том Бішоф.

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Після перерви німці розвинули свою перевагу — на 61-й хвилині влучним ударом відзначився Флоріан Вірц, якому асистував Максимільян Міттельштадт.

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Для німецької збірної це перша перемога під керівництвом Юргена Клоппа. Після призначення екстренера "Ліверпуля" команда у стартових двох турах Ліги націй зіграла внічию з Нідерландами (1:1) і сенсаційно програла Греції (0:1).

В іншому матчі 3-го туру цього квартету Греція вдома зіграла внічию з Нідерландами (2:2). Господарі виграли перший тайм з різницею у два м'ячі, однак після перерви підопічні Хаві здійснили камбек, зрівнявши рахунок за хвилину до завершення основного часу поєдинку.

Після трьох турів Греція (7 очок) лідирує у цій групі. Друге місце посідають Нідерланди (5 балів). Німеччина (4 пункти) розташовується на третій позиції. Сербія (0) йде останньою.

У наступному турі Німеччина на виїзді позмагається з Грецією, а Сербія у гостях зустрінеться з Нідерландами. Обидва матчі відбудуться 4 жовтня.

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