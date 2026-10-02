ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
1 хв

Перша перемога під керівництвом Клоппа: Німеччина обіграла Сербію в Лізі націй

В іншому матчі 3-го туру цього квартету Греція зіграла внічию з Нідерландами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Збірна Німеччини

Збірна Німеччини / © Associated Press

Збірна Німеччини обіграла Сербію в матчі третього туру групи 2 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 2:0.

Бундестім забила у ворота суперника по голу в кожному з таймів. На 39-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Том Бішоф.

Після перерви німці розвинули свою перевагу — на 61-й хвилині влучним ударом відзначився Флоріан Вірц, якому асистував Максимільян Міттельштадт.

Для німецької збірної це перша перемога під керівництвом Юргена Клоппа. Після призначення екстренера "Ліверпуля" команда у стартових двох турах Ліги націй зіграла внічию з Нідерландами (1:1) і сенсаційно програла Греції (0:1).

В іншому матчі 3-го туру цього квартету Греція вдома зіграла внічию з Нідерландами (2:2). Господарі виграли перший тайм з різницею у два м'ячі, однак після перерви підопічні Хаві здійснили камбек, зрівнявши рахунок за хвилину до завершення основного часу поєдинку.

Після трьох турів Греція (7 очок) лідирує у цій групі. Друге місце посідають Нідерланди (5 балів). Німеччина (4 пункти) розташовується на третій позиції. Сербія (0) йде останньою.

У наступному турі Німеччина на виїзді позмагається з Грецією, а Сербія у гостях зустрінеться з Нідерландами. Обидва матчі відбудуться 4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила заявку на матч проти Північної Ірландії у Лізі націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie