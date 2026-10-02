«Туристи, забирайтеся геть»: мандрівники назвали популярні міста, де їм були не раді

В яких містах туристам не раді / © Unsplash

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Мандрівники активно діляться власним досвідом подорожей до різних куточків світу та називають міста, де стикнулися з найменш привітним прийомом. Головними причинами дискомфорту туристи називають грубість місцевих, неприязність обслуговувального персоналу та загальну ворожість у переповнених людьми локаціях.

Про це розповідає Daily Mail.

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В яких країнах та містах туристів «шлють» додому

Гаряча дискусія розгорнулася після того, як один із користувачів поставив провокаційне запитання: «У якому місті ви почувалися небажаним гостем як турист?»

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Одним із найчастіше згадуваних напрямків стала Барселона. Місто може зустріти вас відкритою ворожнечею, банерами та графіті з написами, аби туристи забиралися геть.

У Мережі почали палко обговорювати жителів Барселони, які не хочуть, аби до них приїздили туристи.

«Я б сказав, що все залежить від того, куди ви їдете. Але я думаю, що частково це те, що багато місцевих жителів просто антисоціальні. У Барселоні вони неприязні до туристів, але, здається, і один до одного», — написав користувач.

Інші користувачі зазначили, що така категоричність — перебільшена, попри те, що в місті справді були протести проти туристів, до когось місцеві ставилися адекватно.

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«Написи на кшталт „туристи, забирайтеся геть“ справді засмучують, але під час усіх моїх візитів до Барселони місцеві жителі завжди були виключно привітними й доброзичливими — жодних проблем із ними в мене не виникало».

Серед міст, які можуть поставитися до туристів не з найбільшою приязністю, опинився і Париж. Люди пишуть, що парижани часто бувають грубими та зверхніми до туристів. Навіть якщо говорити з ними французькою, приязного ставлення очікувати не варто.

Водночас чимало людей запевнили, що не мають жодного негативного досвіду спілкування з французами.

«У мене залишилися лише чудові враження від Франції, якщо не брати до уваги одну грубу людину. Але ж, погодьтеся, це майже як виграти в „міжнародне туристичне бінго“. Більшість французів, з якими я спілкувався в Парижі та інших місцях, виявилися дуже милими людьми», — розповів один із дописувачів.

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Справжньою несподіванкою стало те, що до переліку непривітних міст, на думку туристів, потрапило Кіото.

«У Кіото ви можете почуватися дуже небажано, на відміну від решти Японії», — зауважив один із мандрівників.

«Я говорю японською мовою і вважаю, що як тільки люди розуміють, що зі мною буде легко мати справу, я зазвичай отримую чудове обслуговування. Але люди в Кіото можуть бути досить морозними. Нічого страшного, я роблю свою справу і йду, і це все одно рідко буває приємним», — поділився дописувач.

«У Кіото є культура стриманості», — написав ще один користувач.

«Кіото було першим містом, яке я відвідав, де можна було відчути невдоволення місцевих жителів. Я був свідком численних перевірок і агресивної їзди автомобілів вулицею, наповненою туристами. Хоча я їх, чесно кажучи, не звинувачую», — пише ще один турист.

Багато туристів, які були у Японії, пишуть, що причиною такої поведінки є поведінка самих туристів, яка дратує японців. Однак сумний досвід спіткав не всіх мандрівників:

«Коли ми з партнером відвідували Кіото, то пішли на місцевий концерт і потоваришували з родиною, яка запросила нас на вечерю! Місцеві жителі здалися нам привітними й готовими допомогти, особливо в невеликих ресторанах, де ми були єдиними туристами», — згадує один із туристів.

Серед інших куточків планети із прохолодним прийомом згадують Гаваї. Також під критику потрапила Філадельфія у США.

Крім усього, люди поділилися місцями, де їх зустріли з усмішкою та теплом. У рейтингу опинилися: Токіо (Японія), Греція та Сальвадор у Бразилії.

Подорожі: останні новини

Нагадаємо, щороку туристи кидають у фонтан Треві в Римі близько 1,5 мільйона євро, а це орієнтовно 3000 євро щодня. Двічі на тиждень працівники осушують фонтан та збирають монети за допомогою спеціального обладнання.

Усі ці кошти місто передає католицькій благодійній організації Caritas, яка спрямовує їх на допомогу малозабезпеченим, бездомним, соціальні їдальні та проєкти на зразок соціального супермаркету Caritas Emporium.

Сьогодні у Римі почали суворо обмежувати туризм, і з 2 лютого 2026 року прохід до фонтану став платним і коштує 2 євро. Це пов’язано з мільйонним потоком туристів до Рима.

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