Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

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27-річний Бруклін Бекхем і 31-річна Нікола Пельтц з’явилися разом на показі Balenciaga в рамках Тижня моди в Парижі.

Для виходу Нікола обрала чорну майку, яку поєднала з довгою чорною спідницею із заниженою талією. Образ вона доповнила туфлями з гострим носком на шпильці та невеликою сумочкою.

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Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

Бруклін же одягнув білу сорочку, не надто затягнуту чорну краватку, чорні штани-карго та шкіряні туфлі, а в руках тримав шкіряну куртку. Волосся він зачесав назад, а уважні шанувальники змогли розгледіти серед них сиві пасма.

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Перед показом подружжя позувало разом, а Бруклін ніжно обіймав дружину. Останнім часом пара знову почала частіше з’являтися на публіці після відносно тривалої перерви у світському житті.

Нагадаємо, раніше Нікола Пельц і Бруклін Бекхем з’явилися разом у Венеції.

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