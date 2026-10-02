Чи варто підживлювати гортензії восени: що зробити зараз для пишнішого цвітіння

Гортензії / © ТСН

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Загальновідомо, що добрива можуть сприяти ще ряснішому цвітінню гортензій, тож чи варто вносити це завдання до списку осінніх садових робіт? Теоретично це може здаватися гарною ідеєю. Однак професійні садівники застерігають від цього.

Експерти The Spruce пояснюють чому.

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Чи варто підживлювати гортензії восени

Це гарна новина для вашого списку садових справ: цієї осені ви можете викреслити з нього пункт про підживлення гортензій, адже це буде марним витрачанням часу. Гортензії — листопадні чагарники, а це означає, що вони призупиняють ріст пізньої осені та взимку незалежно від того, що ви додасте до ґрунту.

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Добриво — це стимулятор росту, який забезпечує рослини поживними речовинами, необхідними для здорового розвитку. Уявіть їх як вітаміни для рослин: вони потрібні лише тоді, коли відчувається їхній дефіцит.

Що станеться, якщо внести добрива восени

Підживлення гортензій восени не лише непотрібне, а й може бути шкідливим. Час для цього обрано невдало. Це може спровокувати появу нових пагонів саме тоді, коли рослини мають сповільнювати ріст, готуючись до зими. Нові пагони не встигають зміцніти до настання морозів, що може їм зашкодити.

Коли вносити добрива для гортензій

Важливо не перегодовувати рослини. Надлишок добрив для них часто призводить до появи величезного листя, але мізерної кількості квітів, а це зовсім не той результат, якого ми прагнемо.

Краще дотримуватися графіка щомісячного підживлення — у березні, травні та липні, — але з одним застереженням. Не варто вносити добрива, якщо ви попередньо не зробили аналіз ґрунту.

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Як доглядати за гортензіями восени

Восени є й кращі способи виявити турботу про гортензії, ніж внесення добрив. Насамперед варто насипати шар компосту навколо основи кожного куща, що забезпечує ґрунту м’яке живлення, не стимулюючи водночас надмірного росту нових пагонів.

Ще одна порада щодо осіннього догляду, якої варто завжди дотримуватися, — продовжувати рясне поливання аж до пізньої осені, особливо якщо кущі ще відносно молоді.

Також експерти радять залишати сухі суцвіття на кущах на всю зиму.

Це додає саду декоративності та цікавих візуальних акцентів у зимовий період. Крім того, сухі квіти трохи захищають молоді бруньки від сонця, а з часом вони можуть опасти з рослини природним шляхом.

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Щодо обрізання, то головне тут — зрозуміти, на якого типу пагонах (нових, старих чи обох) утворюються квіти на вашому кущі гортензії. Квіти, які розпускаються на новій деревині, формуються з бруньок, сформованих на цогорічних пагонах. Такі рослини треба обрізати взимку або на початку весни. Натомість кущі, що цвітуть на торішній деревині, варто обрізати одразу після цвітіння. Деякі сорти виведені так, щоб цвісти як на старих, так і на нових пагонах, і їх можна обрізати навесні, взимку або влітку без втрати квітів.

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