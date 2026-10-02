Стоит ли подкармливать гортензии осенью: что нужно сделать сейчас для более пышного цветения

Гортензии / © ТСН

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Хорошо известно, что удобрения могут стимулировать гортензии к ещё более яркому цветению, так стоит ли включать эту задачу в список осенних садовых работ? Теоретически это может показаться хорошей идеей. Однако профессиональные садоводы предостерегают от этого.

Эксперты The Spruce объясняют, почему.

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Стоит ли подкармливать гортензии осенью

Вот хорошая новость для вашего списка дел в саду: этой осенью вы можете вычеркнуть пункт о подкормке гортензий, поскольку это будет пустой тратой времени. Гортензии — это листопадные кустарники, а это значит, что они приостанавливают рост поздней осенью и зимой, независимо от того, что вы добавите в почву.

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Удобрение — это стимулятор роста, который снабжает растения питательными веществами, необходимыми для здорового развития. Представьте их как витамины для растений: они нужны только тогда, когда ощущается их дефицит.

Что произойдет, если внести удобрения осенью

Подкормка гортензий осенью не только не нужна, но и может быть вредной. Время для этого выбрано неудачно. Это может спровоцировать появление новых побегов именно тогда, когда растения должны замедлять рост, готовясь к зиме. Новые побеги не успевают окрепнуть до наступления морозов, что может им навредить.

Когда вносить удобрения для гортензий

Важно не перекармливать растения. Избыток удобрений для гортензий часто приводит к появлению огромных листьев, но к скудному количеству цветов, а это совсем не тот результат, к которому мы стремимся.

Лучше придерживаться графика ежемесячной подкормки — в марте, мае и июле, — но с одной оговоркой. Не стоит вносить удобрения, если вы предварительно не провели анализ почвы.

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Как ухаживать за гортензиями осенью

Осенью есть и более эффективные способы позаботиться о гортензиях, чем внесение удобрений. Прежде всего стоит насыпать слой компоста вокруг основания каждого куста. Это обеспечивает почве мягкое питание, не стимулируя при этом чрезмерного роста новых побегов. Еще один совет по осеннему уходу, которого всегда стоит придерживаться, — продолжать обильный полив вплоть до поздней осени, особенно если кусты еще относительно молодые.

Кроме того, эксперты советуют оставлять сухие соцветия на кустах на всю зиму.

Это придает саду декоративность и создает интересные визуальные акценты в зимний период. Кроме того, сухие цветы немного защищают молодые почки от солнца; со временем они могут опасть с растения естественным путем.

Что касается обрезки, то главное — понимать, на каких побегах (новых, старых или обоих типах) образуются цветы вашей гортензии. Цветки, появляющиеся на новых побегах, формируются из почек, заложенных на приросте текущего года; такие растения следует обрезать зимой или в начале весны. А кусты, цветущие на прошлогодних побегах, следует обрезать сразу после окончания цветения. Некоторые сорта выведены таким образом, что цветут как на старых, так и на новых побегах; их можно обрезать весной, зимой или летом, не теряя при этом цвету.

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