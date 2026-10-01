Как "обмануть" зеленые помидоры: что поможет последним плодам быстро созреть

Зелёные помидоры / © ТСН

Реклама

Если вы хотите узнать, как добиться созревания зеленых помидоров прямо на кусте для получения наилучшего вкуса, этот быстрый приём заставит растения направить всю энергию на формирование красных плодов.

В этом году урожай помидоров был отличным, и завершать сезон приятнее, собирая сочные спелые плоды, а не твердые, как камень, зеленые помидоры, которые неделями занимают место на подоконнике.

Реклама

Как «обмануть» свои помидоры и заставить их созреть быстрее, рассказывает GardeningKnowHow.

Реклама

Растения томатов обладают чрезвычайно сильным инстинктом выживания. Этот простой садоводческий лайфхак переводит этот природный механизм в режим «паники», заставляя растение сосредоточиться на как можно более быстром созревании уже сформировавшихся плодов. Вы получите гораздо более вкусные помидоры в конце сезона, а заодно и освободите подоконник.

Как работает инстинкт выживания у помидоров

Инстинкт выживания у помидоров сильнее, чем у людей — и это факт. У них примерно на 25% больше генов, чем у нас, причем многие из них существуют в парах: один ген отвечает за повседневные жизненные процессы, а другой активируется только в условиях стресса. Это означает, что помидоры невероятно быстро адаптируются к условиям выращивания, и мы, садоводы, можем использовать это в своих интересах, чтобы помочь созреть тем ценным последним плодам.

В конце сентября дни ещё достаточно тёплые, поэтому растение «считает», что у него есть время для выращивания новых плодов и, соответственно, производства большего количества семян для продолжения рода. Однако ночи уже достаточно холодные, что тормозит процесс созревания тех зеленых помидоров, которые уже успели сформироваться. Созревание помидоров — процесс довольно медленный. Однако есть простой приём, который заставит растение «паниковать» и немедленно направить всю энергию на созревание плодов.

Прекратите образование новых побегов

Прежде чем применить этот «волшебный» приём, чтобы направить силы растения на созревание плодов, нужно предотвратить трату энергии на новые побеги. Возможно, вы уже это сделали, ведь это стандартная процедура ухода за помидорами в сентябре. Если нет — воспользуйтесь садовыми ножницами, чтобы срезать верхушку главного стебля. Также удалите желтые цветы и мелкие зеленые завязи; регулярно осматривайте пазухи листьев и удаляйте все новые пасынки.

Реклама

Удалите нижние листья

Теперь, когда вы «привлекли внимание» растения, нужно удалить всю листву на нижней трети куста. Срежьте черешки вровень со стеблем, чтобы основа куста осталась полностью обнаженной (за исключением, разве что, имеющихся кистей с плодами). Это создает для растения стрессовую ситуацию: оно «думает», что зима наступила раньше, и направляет все усилия на созревание плодов, чтобы гарантировать выживание уже сформировавшихся семян.

Такой способ обрезки помидоров может показаться радикальным, но это распространенная практика в промышленном выращивании, так что не беспокойтесь. Теперь растениям нужна энергия только для созревания уже сформировавшихся плодов, а не для наращивания новой зеленой массы, поэтому с ними всё будет в порядке.

Ограничьте полив

Следующий шаг, который заставит ваши помидоры перейти в режим «экстренного реагирования», — это ограничение полива, чтобы создать для растений дополнительный стресс. Растение «решит», что гибнет, и в этом состоянии борьбы за выживание любой ценой в качестве крайней меры выделит большое количество этилена — гормона созревания. Этот выброс служит мощным сигналом для зеленых плодов ускорить созревание семян, благодаря чему помидоры созревают значительно быстрее.

Чтобы ускорить созревание помидоров, растущих в открытом грунте, следует полностью прекратить полив, так как растения смогут получать необходимое количество влаги из почвы. Если же вы выращиваете их в контейнерах, специальных мешках или теплице, сократите полив до минимума, чтобы активировать этот механизм выживания и ускорить процесс созревания. Небольшого полива раз в неделю — при отсутствии дождя или если вы заметили, что главный стебель начинает увядать, — вполне достаточно для поддержания жизни растения на этом позднем этапе развития.

Реклама

Обеспечьте растениям тепло

Помидоры созревают не из-за прямого попадания солнечного света на кожицу, а благодаря теплу солнечных лучей. Мы все знаем, как приятно греться в лучах солнца в конце сезона, поэтому независимо от климатической зоны стоит удалить листья, затеняющие грозди плодов, расположенные выше на стебле. Это позволит солнечному свету (интенсивность которого снижается с приближением осени) напрямую попадать на плоды, обеспечивая им максимальное тепло.

Процесс созревания останавливается, как только температура воздуха опускается ниже 10 °C, поэтому, в зависимости от вашего региона, могут потребоваться дополнительные меры для сохранения тепла вокруг растений.

Если вы выращиваете помидоры в теплице и хотите ускорить их созревание, поможет одно простое действие: закрывайте двери и вентиляционные отверстия ближе к вечеру, а утром открывайте их — это позволит удержать внутри тёплый воздух.

Если вы выращиваете помидоры в открытом грунте, стоит иметь под рукой специальное агроволокно (или садовый флис), которым можно накрыть растения, когда прогнозируется холодная ночь. Такое воздухопроницаемое покрытие (например, вот это из Walmart) стоит недорого, оно достаточно лёгкое, чтобы не повредить растения, и его легко закрепить на опорах для томатов; это поможет обеспечить непрерывный процесс созревания.

Помидоры совершенно не переносят заморозков: из-за высокого содержания воды плоды, попавшие под мороз, мгновенно портятся. Следите за прогнозом погоды, чтобы успеть собрать недозрелые плоды до первых заморозков и довести их до зрелости в помещении.

Не забудьте также в конце сезона собрать семена для выращивания рассады в следующем году, выбирая крупные, красивые плоды с самых крепких кустов.

Если же у вас всё-таки остались плоды, которым нужно дозреть, знайте: положить зеленые помидоры в бумажный пакет вместе с бананом или просто поместить их в закрытый кухонный шкафчик — гораздо более эффективный способ, чем держать их на солнечном подоконнике; это сокращает время созревания до одной недели.

Новости партнеров

Новости партнеров