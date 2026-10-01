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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
664
Время на прочтение
1 мин

Сырники с яблоками: рецепт осеннего завтрака

Сырники с яблоками — это отличный вариант к завтраку.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
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Сырники с яблоками

Сырники с яблоками / © Credits

Добавьте в сырники яблоко, и они получатся ароматные, с яблочным вкусом и очень сочные. Готовятся они также быстро, как и классические.

Ингредиенты

творог 5% — 250 гр
250 г
яйца куриные
1 шт.
мука пшеничная
2 ст. л. (1,5 ст. л. для формирования сырников)
сахар
1-2 ст. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
яблоки
1 шт.
масло растительное;

  1. Яблоко помойте, очистите от кожицы, удалите сердцевину и натрите на крупную терку.

  2. Творог разотрите вилкой или пробейте погружным блендером.

  3. Добавьте яйцо, всыпьте сахар, ванильный сахар, соль, перемешайте, выложите яблоки, просеянную муку и еще раз хорошо перемешайте до однородной массы.

  4. Влажными руками скатайте шарики и слегка их приплюсните.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

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