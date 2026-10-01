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Сырники с яблоками: рецепт осеннего завтрака
Сырники с яблоками — это отличный вариант к завтраку.
Добавьте в сырники яблоко, и они получатся ароматные, с яблочным вкусом и очень сочные. Готовятся они также быстро, как и классические.
Ингредиенты
- творог 5% — 250 гр
- 250 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 2 ст. л. (1,5 ст. л. для формирования сырников)
- сахар
- 1-2 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- яблоки
- 1 шт.
- масло растительное;
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Яблоко помойте, очистите от кожицы, удалите сердцевину и натрите на крупную терку.
Творог разотрите вилкой или пробейте погружным блендером.
Добавьте яйцо, всыпьте сахар, ванильный сахар, соль, перемешайте, выложите яблоки, просеянную муку и еще раз хорошо перемешайте до однородной массы.
Влажными руками скатайте шарики и слегка их приплюсните.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Творог используйте любой жирности.