Сырники с яблоками: рецепт осеннего завтрака

Сырники с яблоками / © Credits

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Добавьте в сырники яблоко, и они получатся ароматные, с яблочным вкусом и очень сочные. Готовятся они также быстро, как и классические.

Ингредиенты творог 5% — 250 гр 250 г яйца куриные 1 шт. мука пшеничная 2 ст. л. (1,5 ст. л. для формирования сырников) сахар 1-2 ст. л. ванильный сахар 10 г соль щепотка яблоки 1 шт. масло растительное;

Яблоко помойте, очистите от кожицы, удалите сердцевину и натрите на крупную терку. Творог разотрите вилкой или пробейте погружным блендером. Добавьте яйцо, всыпьте сахар, ванильный сахар, соль, перемешайте, выложите яблоки, просеянную муку и еще раз хорошо перемешайте до однородной массы. Влажными руками скатайте шарики и слегка их приплюсните. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

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Творог используйте любой жирности.

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