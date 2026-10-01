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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Сирники з яблуками: рецепт осіннього сніданку

Сирники з яблуками — це чудовий варіант на сніданок.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
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Сирники з яблуками

Сирники з яблуками / © Credits

Додайте до сирників яблуко — і вони вийдуть ароматними, з яблучним смаком та дуже соковитими. Готуються вони так само швидко, як і класичні.

Інгредієнти

кисломолочний сир 5%
250 г
курячі яйця
1 шт.
пшеничне борошно
2 ст. л. (1,5 ст. л. для формування сирників)
цукор
1–2 ст. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
яблука
1 шт.
олія

  1. Яблуко помийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та натріть на великій тертці.

  2. Сир розітріть виделкою або подрібніть занурювальним блендером.

  3. Додайте яйце, всипте цукор, ванільний цукор, сіль, перемішайте, викладіть яблука, просіяне борошно і ще раз добре перемішайте до однорідної маси.

  4. Вологими руками сформуйте кульки й злегка їх приплюсніть.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-якої жирності.

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