Сирники з яблуками: рецепт осіннього сніданку

Сирники з яблуками / © Credits

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Додайте до сирників яблуко — і вони вийдуть ароматними, з яблучним смаком та дуже соковитими. Готуються вони так само швидко, як і класичні.

Інгредієнти кисломолочний сир 5% 250 г курячі яйця 1 шт. пшеничне борошно 2 ст. л. (1,5 ст. л. для формування сирників) цукор 1–2 ст. л. ванільний цукор 10 г сіль щіпка яблука 1 шт. олія

Яблуко помийте, очистьте від шкірки, видаліть серцевину та натріть на великій тертці. Сир розітріть виделкою або подрібніть занурювальним блендером. Додайте яйце, всипте цукор, ванільний цукор, сіль, перемішайте, викладіть яблука, просіяне борошно і ще раз добре перемішайте до однорідної маси. Вологими руками сформуйте кульки й злегка їх приплюсніть. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки.

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Сир можна використовувати будь-якої жирності.

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