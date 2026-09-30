Курячий рол у листі салату: як приготувати легкий сніданок за 10 хвилин

Курячий рол у листі салату instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Фудблогерка Ольга Рябенко розповіла про простий рецепт, який підійде і для швидкого сніданку, і для перекусу протягом дня. Основа — великі листки салату, а всередині — омлет, крем-сир, м’ясо чи риба та свіжі помідори.

Інгредієнти

великі листки салату — 3 шт.

яйця 2 шт.

крем-сир із зеленню 2- ст. л

м’ясо чи риба

помідори

сіль

перець

Для курки можна додатково взяти паприку.

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Приготування

Спочатку приготуйте тонкий омлет із двох яєць. Якщо використовуєте куряче м’ясо, посоліть, поперчіть, додайте паприку та обсмажте до готовності. Листя салату добре промийте та обсушіть. Зріжте товсту частину, щоб листок став пласкішим і його було зручно згортати. Викладіть листя на дошку, змастіть крем-сиром із зеленню. Зверху покладіть омлет, шматочки м’яса чи риби та помідори. За бажанням додайте улюблені овочі, зелень чи інші начинки. Обережно скрутіть усе у щільний рулет і загорніть у харчову плівку, щоб рол добре тримав форму. Перед подаванням зніміть плівку.

Такий рол — справжня знахідка для тих, хто любить швидкі та легкі страви. Хрусткий салат замість хліба, ніжний крем-сир, ситний омлет і соковита начинка — а головне, рецепт легко адаптувати під власний смак.

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