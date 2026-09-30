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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
2 хв

У бра і спідниці з торочкою: Дакота Джонсон похизувалася стрункою фігурою на прем’єрі у Нью-Йорку

Акторка з’явилася на кіноподії у вбранні від Calvin Klein.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон відвідала нью-йоркську прем’єру фільму «Веріті» від Amazon MGM Studios, у якому виконала одну з головних ролей. Разом із нею стрічку презентували Енн Гетевей, Джош Гартнетт та інші члени акторської команди.

Дакота Джонсон та Енн Гетевей / © Associated Press

Дакота Джонсон та Енн Гетевей / © Associated Press

Дакота Джонсон з колегами зі стрічки / © Associated Press

Дакота Джонсон з колегами зі стрічки / © Associated Press

Дакота постала там в ефектному білому вбранні, виготовленому на замовлення Calvin Klein Collection, у якому вона продемонструвала струнку фігуру. Комплект складався з бра на тонких бретельках і довгої спідниці з високим розрізом.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Вбрання було розшите прозорими переливчастими лелітками й оздоблене рядами торочки з чорно-білого бісеру. Такий декор під час руху акторки створював захопливий ефект мерехтливого водоспаду.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Лук Джонсон доповнила білими босоніжками з квадратними носами. У вухах у неї сережки-кільця з камінням, а на шиї — діамантове намисто.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Волосся з рівним чубчиком вона частково зібрала на маківці, а решта пасм спадала на спину легкими хвилями. У макіяжі зірка зробила акцент на червоній помаді. Червоні манікюр і педикюр завершили аутфіт Дакоти.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

У психологічному трилері, знятому за однойменним бестселером Коллін Гувер, Дакота зіграла письменницю Ловен Ешлі. Героїня погоджується завершити серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка після трагічної події не може працювати. Оселившись у будинку письменниці, Ловен знаходить її моторошні автобіографічні записи, після чого робота перетворюється на небезпечне розслідування. Роль Веріті виконала Енн Гетевей, а її чоловіка Джеремі зіграв Джош Гартнетт.

В український прокат фільм «Веріті» виходить 1 жовтня.

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