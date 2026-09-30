Путін і Кабаєва / © Reuters

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Володимир Путін і Аліна Кабаєва могли одночасно перебувати в Казахстані у лютому 2017 року. За даними розслідування, вони прибули до країни окремо, однак могли взяти участь у неформальних зустрічах із тодішнім президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.

Кабаєва прилетіла до Алмати окремо

Про можливу спільну поїздку йдеться у розслідуванні «Проєкту», підготовленому на основі даних витоку Федеральної прикордонної служби РФ.

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За інформацією журналістів, 23 лютого 2017 року Кабаєва прилетіла до Алмати приватним бізнес-джетом Embraer Legacy 650. Путін прибув до Казахстану окремо — президентським літаком.

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Колишня гімнастка повернулася до Росії через чотири дні, 27 лютого, тим самим приватним бортом. Саме цього дня розпочався офіційний візит російського президента до Казахстану.

Водночас російські державні медіа повідомляли, що Путін прибув на зустріч із Назарбаєвим ще на кілька днів раніше. Частину часу він нібито провів із тодішнім главою Казахстану у неформальній обстановці на гірськолижному курорті Шимбулак.

Чому подорож приховали

Публічно про поїздку Кабаєвої до Казахстану не повідомляли. Журналісти припускають, що для перельоту вона скористалася приватним літаком, оскільки її стосунки з Путіним тривалий час не афішувалися.

Літак із реєстраційним номером D-AHOI обслуговувала компанія VistaJet, яка на момент польоту називалася Air Hamburg. За оцінкою «Проєкту», оренда борта для перельоту до Алмати могла коштувати близько 26 тисяч доларів.

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Цим самим літаком у різний час також користувалися родини високопосадовців РФ, зокрема представників оточення Миколи та Дмитра Патрушевих, голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, глави Чечні Рамзана Кадирова та спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва.

Що відомо про інші поїздки

Вони могли одночасно перебувати в Узбекистані наприкінці червня 2016 року. Путін прибув туди 23 червня на саміт Шанхайської організації співробітництва, тоді як даних про виїзд Кабаєвої з Росії на цей період у витоку немає.

30 червня вона повернулася до Москви регулярним рейсом «Аерофлоту». Журналісти припускають, що відсутність інформації про її виліт могла бути технічною помилкою або свідчити про використання урядового борту.

Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Кабаєва — колишня російська гімнастка. Її називають коханкою Володимира Путіна. За даними журналістських розслідувань, Путін і Кабаєва можуть виховувати двох синів — Івана та Володимира. Повідомлялося, що діти живуть у закритому режимі під охороною Федеральної служби охорони Росії, а їхнє навчанням та вихованням займаються іноземні гувернери.

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Розслідувачі також встановили, що для родини могли наймати вихователів і викладачів із країн Європи. На утримання персоналу, за їхніми даними, витрачали сотні тисяч доларів на рік.

У 2022 році США, Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти Аліни Кабаєвої. Серед причин називали її близькість до Путіна та керівництво «Національною медіагрупою», яка бере участь у поширенні кремлівської пропаганди.

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